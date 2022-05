Aún no está todo decidido en esta edición de la Liga y es que a falta de tres jornadas son varios los equipos que todavía no han conseguido cumplir sus diferentes objetivos. Las clasificaciones a las competiciones europeas se reparten entre varios conjuntos, además de los puestos de descenso, en los que Mallorca, Granada y Cádiz, con 3 puntos de diferencia entre ellos, se pelean por no acabar en esa 18º posición.

Barcelona y Atlético tienen casi asegurada su plaza Champions Barcelona-Celta de Vigo en directo, martes a las 21:30h. en RTVE.es El Camp Nou recibirá a un Celta de Vigo en mitad de tabla, sin peligro a descender ni opciones de entrar en competiciones europeas. El Barça, por su parte, intentará afianzar la segunda posición liguera que les daría el billete para viajar a Arabia Saudí a jugar la Supercopa de España de la temporada que viene. No podrá contar con Sergio Busquets, que cumplirá ciclo de amonestaciones, que se une a los lesionados Piqué, Dest, Pedri, Nico y Sergi Roberto. Los vigueses intentarán puntuar en Barcelona a través del buen momento de Aspas y Denis Suárez, con las ya conocidas ausencias de Hugo Mallo y Santi Mina, este último apartado del equipo. Elche-Atlético de Madrid en directo, miércoles a las 21:30h. en RTVE.es Este partido guarda cierta similitud con el anterior: un equipo buscando la clasificación a Champions League contra un equipo con los deberes hechos. Bien es cierto que el Elche no está matemáticamente salvado, sin embargo, tiene un buen colchón de 7 puntos con respecto a los puestos de descenso. El Atleti tiene pie y medio en la máxima competición europea después de haberse llevado el derbi madrileño por primera vez en el Wanda Metropolitano. Por parte de los ilicitanos, Ponce será la única baja después de ser expulsado en el Nuevo Mirandilla, mientras que Simeone no podrá contar ni con Lemar, Joao Félix ni con un tocado Reinildo.

Duelos con diferentes intereses Sevilla-Mallorca en directo, miércoles a las 20:30h. en RTVE.es El Sevilla recibe a un Mallorca en casa después de haber conseguido un empate ‘in extremis’ en Villarreal con un gol de Jules Koundé. A pesar de ello, intentará mantener la 3ª posición de la tabla y conseguir matemáticamente la clasificación a Champions League del año que viene, ya que se encuentra a 7 puntos del Betis, el 5º clasificado. El Mallorca se encuentra en situación crítica después de encajar una de las mayores goleadas de esta temporada: 2-6 en casa y contra un rival con el que se está jugando el descenso, el Granada. Sin embargo, se encuentra únicamente a dos puntos de la salvación, por lo que el objetivo del equipo balear sigue siendo factible. Es por esto que se espera que Javier Aguirre haga cambios en el XI. Granada-Athletic Club de Bilbao en directo, martes a las 20:00h. en RTVE.es Los nazaríes vienen con los ánimos por las nubes después de golear 2-6 en Son Moix. Sin embargo, no son todo buenas noticias para el equipo de Karanka, y es que cuenta con varios jugadores tocados como Luis Suárez, Escudero, Puertas, Montoro y Domingos Duarte, además de un sancionado Petrovic. Los bilbaínos se sitúan a 4 puntos de los puestos europeos, con lo cual aún no han dado por terminada la temporada. Real Sociedad-Cádiz en directo, jueves a las 19:00h. en RTVE.es La Real Sociedad es el último equipo en puestos europeos, aunque se encuentra a solo a tres puntos de su perseguidor, después de haber pedido en casa del Levante por 2-1. La mala noticia para los donostiarras es que no podrán contar con Isak ni con Le Normand por sanción, que se suman a los lesionados Oyarzabal, Carlos Fernández, Monreal y Barrenetxea. El Cádiz intentará alejarse de los puestos de descenso después de golear 3-0 al Elche en casa. Sergio González contará con todos sus jugadores, a excepción de las dudas con Fali.

Peligro en los puestos de descenso Alavés-Espanyol en directo, miércoles a las 19:00h. en RTVE.es El actual colista de la liga podría estar cerca de dictar su sentencia debido a que se encuentra a 6 puntos de la salvación. Las buenas noticias de los babazorros es la vuelta de Rubén Duarte y Gonzalo Escalante tras sus sanciones. El Espanyol, prácticamente salvado, podría empezar el partido con la vuelta de Raúl de Tomás a la alineación titular, después de haber sido suplente en la derrota contra Osasuna. Real Madrid-Levante en directo, jueves a las 21:30h. en RTVE.es El actual campeón de liga recibe a un Levante con todo en juego. Los de Alessio Lisci han demostrado que intentarán mantenerse en la máxima categoría, manteniendo la buena tónica del equipo que ha puntuado en 3 de los últimos 4 partidos.

En busca de Europa Valencia-Betis en directo, martes a las 19:00h. en RTVE.es Bordalás y Pellegrini volverán a verse las caras después de la pasada final de la Copa del Rey, aunque el contexto es totalmente diferente. El Valencia ha dado por concluida su temporada después de no haber podido clasificarse para Europa League, mientras que el Betis intentará afianzarse en puestos europeos, con un ojo en los puestos Champions. Rayo Vallecano-Villarreal en directo, jueves a las 20:00h. en RTVE.es Al igual que el partido anterior, el Rayo Vallecano puede estar satisfecho después de haber conseguido la permanencia en primera división. Sin embargo, el Villarreal tendrá que confiar en el otro ‘yellow submarine’ español para evitar la victoria de la Real y así poder recortarles puntos en la carrera por Europa.