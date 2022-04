Siguen saliendo a la luz nuevos detalles de las conversaciones entre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué. Según desvela El Confidencial este viernes, Piqué reenvió a Rubiales un audio privado de Sergio Ramos, por entonces jugador del Madrid, hablando de la lucha de poderes que tenían entre el presidente de la Federación y David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Tras los audios publicados en el que ambos urdían una estrategia para convencer a Aganzo para que apoyara el calendario que quería la Federación, Rubi y Geri (como se llaman ellos amistosamente en sus conversaciones) estuvieron recabando información para ver si podían quitar a Aganzo de la presidencia de AFE.

En este contexto se enmarca la conversación que Piqué mantuvo con Sergio Ramos y que, posteriormente, reenvió a Rubiales. Piqué habló con el madridista para conocer su opinión sobre Aganzo y le pidió que apoyara a Rubiales. Sin embargo, Sergio Ramos se desmarcó de esta propuesta y no se mostró dispuesto a intervenir en la "guerra" entre el presidente de la Federación y el de AFE.

Este es el audio de Sergio Ramos que mandó a Piqué y este reenvió a Rubiales.

"Geri, ¿qué pasa? El tema... Me ha escrito ahora Luque también que yo tengo muy buena relación con él. Y claro, es lo que le he dicho, yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo. Eran íntimos. Hermanos. De ir a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Cuando Rubi se presentó a la presidencia de la Federación puso al otro en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno al final cuando se ve en un buen cargo y con poder pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo estando aún Aganzo de presidente. Entonces este (Aganzo) cogió y los echó. A partir de ahí, empezó la guerra porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE", decía el defensa sevillano.

“Yo creo que esto no es un tema nuestro“

"Entonces esto es un tema también muy delicado, Geri. Yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho. La relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores, pero tampoco tengo nada con él. Después del feo que me hizo, le he puesto la cruz. Yo no tendría problema ninguno en firmarle, pero yo creo que esto no es un tema nuestro, que esto es un tema... ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? Yo creo que aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos y que a nosotros nos coja un poco al margen. Pero, en fin, no sé...", terminaba Ramos en su mensaje, sin especificar cúal era el problema que había tenido con Aganzo.

“Este es un mensaje que me ha enviado Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial“

Tras recibir este mensaje, Piqué se lo envió a Rubiales y le dijo: "Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial".

Y añadió: "No sé que puedo hacer al respecto. No sé si puedes hablar con Sergio, pero para que sepas simplemente en qué postura está él. Por eso te enviaba el audio, ¿vale? Hablemos cuando quieras".

Por último, Rubiales contestó a Piqué: "No hace falta que me mandes nada porque no era ahora el momento de hablar con Sergio en mi opinión, pero no te preocupes. Hablamos esta noche monstruo. ¡Un abrazo!".