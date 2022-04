La selección española de fútbol conoce a sus primeros tres rivales en el Mundial de Catar 2022, que dará comienzo el 21 de noviembre.

España, que selló su clasificación el pasado noviembre como líder de su grupo, estará encuadrada en el bombo de las selecciones cabezas de serie, gracias a su posición en el ranking FIFA (7).

Todavía quedarán por conocerse tres selecciones de las 32 clasificadas, pero las tres son del bombo 4 donde van las de peor ranking, las de las eliminatorias internacionales y la tercera repesca europea, que está por disputarse debido a que afecta a Ucrania.

La selección ucraniana tiene aún que disputar la semifinal de su repesca contra Escocia, en el minitorneo en el que Gales espera ya en la final. La invasión de Rusia a Ucrania ha obligado a aplazar el partido.

