David superó a Goliath en el estadio del Palermo. Macedonia del Norte ha dado la sorpresa ante Italia (0-1) y avanzan al partido final con el tanto de Trajkovski en el descuento. El ex delantero del Mallorca ponía el delirio entre la afición visitante con un disparo potente desde la frontal que se colaba por el palo largo de la meta defendida por Donnarumma. Con este resultado, Italia vuelve a quedarse fuera del Mundial de fútbol por segunda vez consecutiva y los campeones de Europa verán la cita mundialista desde casa.

Portugal ha superado con apuros a la selección turca (3-1) con una primera parte magistral de los lusos. Los tantos de Otavio, Diogo Jota y Matheus le han dado el billete a los hombres de Fernando Santos para disputar el choque final. Yilmaz puso la emoción al partido con su tanto, pero erró un penalti en los minutos finales. Portugal se la jugará en el último duelo ante la sorprendente Macedonia del Norte.

Clasificación Campeonato del Mundo. Play Off 1: Italia - Macedonia del Norte....

Además, Gareth Bale, autocondenado al ostracismo en el Real Madrid, abrió su bote de magia, ese que tenía escondido desde hace tiempo y que solo saca a cuentagotas con su selección, para marcar los goles que dieron la victoria a Gales frente a Austria (2-1) y que los meten en la final del playoff de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Por último, Suecia se ha impuesto en la prórroga a la República Checa (1-0) con un tanto de Quaison en el minuto 110. Con este resultado, el combinado nórdico se jugará un puesto en el Mundial de Catar frente a Polonia.

Fútbol - Clasificación Campeonato del Mundo. Play Off 1: Suecia - Rep. Checa...

El propio jugador de la 'Azurra' tu dos ocasiones más para poner a Italia en la final de esta repesca. La primera, un cabezazo en el corazón del área y la segunda, un gol cantado frente al meta macedonio que sacaba in extremis Musliu cuando ya se cantaba el primero del partido.

El propio Yilmaz iba a pasar de héroe a villano en cuestión de minutos. Fonte no mide bien en su propio área y comete penalti sobre Enes Unal . El colegiado acude al VAR y señala los once metros a pesar de las ostentosas protestas de Cristiano Ronaldo . El hombre referencia de los turcos envía la pena máxima a las nubes y los portugueses respiraban aliviados tras la ocasión fallada por los turcos.

Sin embargo, el segundo tanto de los lusos fue obra de Diogo Jota . Centro maravilloso de Otavio desde el costado diestro, corta Yilmaz el fuera de juego y el remate de cabeza picado del jugador del Liverpool se mete en la portería de Cakir para poner el segundo en el marcador de los portugueses. El Estadio do Dragao se venía abajo con un marcador muy favorable antes del descanso.

La selección portuguesa no quería sustos ante el combinado turco y así fue desde la primera ocasión. Los lusos se adelantaban por medio de Otavio tras un disparo previo al palo que aprovechaba el futbolista del Oporto para empujar el esférico dentro de la portería defendida por Cakir . Tras quince minutos de partido, los pupilos de Fernando Santos ya mandaban en el marcador.

No sería hasta la segunda parte de la prórroga cuando se decidiría el resultado. En el minuto 110, tras una gran jugada combinativa de los suecos, Alex Isak habilitaría a Robin Quaison para que pusiera el 1-0 definitivo en el marcador. Con esta victoria, Suecia se enfrentará a Polonia por uno de los tres billetes al Mundial de Catar.

No obstante, el cuadro visitante iba a adelantarse en el marcador a los diez minutos por medio de Kuchta . El delantero del Lokomotiv de Moscú anotaba tras varios rechaces en un corner botado por Sadilek , pero el colegiado inglés anulaba el gol por un fuera de juego del delantero checo. La siguiente también fue para los hombres de Silhavy con un disparo a la media vuelta de Hlozek.

Bale sí quiere con Gales

68 años después Gales podrá volver a una Copa del Mundo. Y lo intentará de la mano de un Bale que volvió a demostrar que tiene dos caras; la apática que se borra del Clásico por unas molestias en la espalda y la que se viste de gala con la camiseta de los 'Dragones Rojos'.

En los primeros minutos pareció falto de ritmo. No llevó la voz cantante. Harry Wilson estaba más fresco y forzó un par de disparos y una falta al borde del área, pero cuando la bola se plantó en la frontal, todas las miradas apuntaron hacia Bale.

Bale firmó un doblete ante Austria EFE

Colocó la pelota, algo escorada a la izquierda de Lindner, y cogió carrerilla. Uno, dos, tres, varios pasos. Respiración, avance y golpeo con el empeine. 'Folha seca' a la escuadra. Golazo, toque al escudo y la reinvindicación que ha esquivado en el Real Madrid la tuvo en una esquina del Cardiff City Stadium.

Según empezó la segunda parte y Gales dispuso de un córner, Bale se coló entre los centrales. La jugada no fue lo más limpia posible, pero llegó hasta el corazón del área. Ahí no pudo controlarla Ben Davies, se quedó muerta y la acogió Bale. Dos toques, uno para hacerse hueco y otro para cruzarla a la red.

Los galeses no se lo podían creer. El domingo no sabían si podría jugar y cuatro días después Bale les metía en la final para el Mundial. No sin sufrir, porque Ben Davies metió en su propia puerta un disparo de Sabitzer y dio picante a la media hora final. Sin consecuencias más graves.

Gales está a un partido de volver a una Copa del Mundo por primera vez desde Suiza 1954.