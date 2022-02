Lucas Eguibar, actual campeón del mundo de snowboard cross, buscará este jueves (clasificatorias 04:15) una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 en un circuito poco favorable para sus características pero con una motivación muy alta: "Tengo ganas de dar un golpe sobre la mesa".

El rider español, en la rueda de prensa previa a su debut, se ha lamentado por las deficiencias que ha encontrado en el circuito de Pekín. "Hubo bastantes quejas porque la pista nos perjudica a los 'goofys' [riders que compiten con la pierna derecha por delante] en las curvas 1, 3 y especialmente la 5, una curva muy cerrada. Ahí me adelantan mucho y pierdo velocidad. Es un punto muy importante que hay que tener en cuenta", ha explicado.

Pese a que ha recordado que, tras las quejas de los riders, la organización intentó mejorar la pista, el donostiarra se ha mostrado con muchas ganas de hacer algo grande este jueves y espera convertir la rabia en motivación: "Me jode que perjudique a unos y beneficie a otros. Pero eso me da más ganas de llegar y decir que estamos aquí. He trabajado mucho para estar aquí y tengo ganas de dar un golpe sobre la mesa".

“Me jode que se perjudique a unos y beneficie a otros“

Eguibar llega a la cita recuperado de sus problemas físicos. "Competiré con dolor, pero no es como al principio de temporada, que tuve que parar. Si lo comparo cuando vinimos aquí en noviembre, entonces llegué muy justo, con dolores de espalda, y ahora lo aguanto mucho mejor", ha indicado.

"Si tenemos condiciones normales, puedo estar delante", ha avanzado Eguibar, que espera mejorar sus salidas, uno de sus puntos fuertes, en una pista que, dejando a un lado las curvas, es "interesante" para el rider español: "Me gusta mucho, es larga y muy exigente, llegamos destrozados así que hay que intentar no desgastarse mucho".