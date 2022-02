Ander Mirambell, abanderado del equipo español en los Juegos Olímpicos de invierno Pekín 2022 ha señalado "los reglajes, la salida y la regularidad" como las claves para lograr estar entre los mejores en la prueba de skeleton este jueves en la que aspira a lograr su mejor resultado en unos Juegos.

Tras haber completado "sus mejore entrenamientos en unos Juegos Olímpicos", el catalán se fija como objetivo lograr su mejor resultado en una cita olímpica y marca "la cuarta manga" como varemo para medir lo que sería "un éxito" y tener opciones de luchar por el top-20. "Luchar por las medalla no es algo realista...La inversión que realizan algunos de los países está muy por encima de las que tenemos en España".

“El circuito es divertido para el espectador, pero no tanto para el deportista“

24º en Vancouver 2010, 26º en Sochi 2014 y 23º en PyeongChang 2018, el catalán ha calificado el circuito como "muy técnico, rápido y muy divertido para el espectador, pero no tanto para el deportista" y espera encontrar las sensaciones necesarias para intentar quedar entre los 20 primeros clasificados.

Los reglajes y la salida, otras claves

El piloto español ha completado 10 bajadas esta semana, con la dificultad añadida de no tener al lado a su entrenador "para poder corregir bajadas" pero se muestra satisfecho por el resultado a pesar de sentirse "como un saco de boxeo" tras sufrir las magulladuras propias que requiere una preparación previa a entrar en la competición.

“Los reglajes del trineo serán muy importantes“

Una de las claves serán los reglajes del trineo debido a la diferencia entre el horario vespertino de sus entrenamientos y el matutino de la prueba en la que la salida será otro aspecto a tener en cuenta además de encontrar una regularidad en las sucesivas bajadas.

"He trabajado mucho la visualización, la concentración y la relajación para no llegar a la salida pasado de vueltas y poder sentir lo que me trasmita el hielo en cada bajada", ha finalizado.