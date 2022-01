La muerte de Paco Gento, leyenda del Real Madrid, a los 88 años de edad ha generado multitud de reacciones de pésame y condolencias a todos los niveles. Diferentes equipos, la Federación Española de Fútbol, la FIFA o incluso el Presidente del Gobierno han mostrado su pesar por el fallecimiento de 'La Galerna del Cantábrico', un jugador que tiene el honor de ser el único en haber levantado seis Copas de Europa.

En el Real Madrid, equipo donde se encumbró como leyenda, los jugadores han guardado un minuto de silencio antes de comenzar el entrenamiento de este martes. Y el club ha emitido un emocionante vídeo repasando los mejores momento de Gento como madridista.

Además, el FC Barcelona, eterno rival madridista, ha dado el pésame por el fallecimiento de un "jugador legendario".

También el Atlético de Madrid ha lamentado el fallecimiento de esta "leyenda del fútbol español" y traslada el pésame a sus familiares, especialmente a Marcos Llorente, jugador rojiblanco y sobrino-nieto de Paco Gento.

El Rácing de Santander, equipo en el que inició su andadura en el fútbol, le despide dándole las "gracias" por haber sido una leyenda del club y del fútbol cántabro.

La RFEF, por su parte, se suma a las condolencias por el fallecimiento de un jugador que, con España, ganó la Eurocopa de 1964.

La FIFA también ha expresado sus condolencias y asegura que "la pérdida de Gento será lamentada por la comunidad futbolística".

"�� Our thoughts and prayers are with the family and friends of the great Paco Gento.



�� A veteran of two World Cups and the only man in history to win six European Cups, Gento's loss will be mourned by the football community.@realmadriden | @SeFutbol

