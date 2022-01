Empate a nada entre Granada y Barcelona en un partido marcado por la expulsión de Gavi a escasos quince minutos del final. El Barcelona realizó una primera parte más que digna, pero el Granada consiguió igualar la contienda con un golpeo magnífico de Puertas cuando el partido agonizaba.

Los blaugranas no supieron gestionar el tanto de Luuk de Jong al inico de la segunda mitad y terminaron pidiendo la hora tras el empate y un jugador menos sobre el terreno de juego. Con este resultado, los de Xavi se quedan en la sexta plaza y parece que los puestos Champions empiezan a ser un objetivo complicado.

Escasas ocasiones en la primera mitad

El granada saltó a Los Cármenes con las ideas muy claras: evitar la salida de balón que poseen Gavi y Nico en el centro del campo blaugrana. Gonalons y Luis Milla coaccionaron el dibujo creativo del Barcelona gracias a la presión impuesta por los andaluces y los primeros minutos fueron de tanteo.

En el minuto siete el Barcelona se adelantaba en el marcador gracias a un exquisito centro de De Jong a su compatriota Luuk. Sin embargo y tras la revisión de González Fuertes, el tanto no subió al luminoso por un fuera de juego previo de Gavi que el colegiado no había precisado.

A pesar de ello, no iba a ser la única ocasión del delantero holandés. Escasos minutos después, Jutglá ponía la pelota al corazón del área y el nueve del Barcelona se sacaba un tacón de la chistera que se marchaba por encima de la portería de Maximiano.

Pasaban los minutos y el cuadro catalán se iba adueñando del partido en todas las facetas del juego. Los pupilos de Robert Moreno sufrían sin la pelota y Dembélé se aprovechaba de ello con la inestimable ayuda de Dani Alves.

Pasada la media hora de juego, Gonalons intentó un golpeo desde la frontal, pero su disparo se iba demasiado desviado como para inquietar a Ter Stegen. La réplica fue para Gavi, que, con un autopase desde el costado izquierdo, a punto estuvo de plantarse mano a mano con el meta portugués.

Aunque los visitantes eran mejores sobre el terreno de jugo, la circulación del Barça no estaba teniendo la fluidez necesaria para mover a la defensa del Granada, que se encontraba muy cómoda en ese bloque medio-bajo. Los centros de Jutglá y Dembélé no estaban creando superioridad en área rival gracias a la poblada defensa granadina y los de Xavi Hernández no terminaban de gozar de ocasiones sustanciales.

En la última jugada de la primera mitad, Jutglá pudo adelantar a los suyos en el área pequeña pero el árbitro señalaba una falta del canterano.

Ninguno de los dos equipos había estado inspirado en ataque y los futbolistas de ambos conjuntos se marchaban al túnel de vestuarios sin crear peligro en exceso al rival. El Granada estaba bien plantado en el césped y la circulación del Barcelona era lenta y espesa en demasía.