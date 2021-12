España se enfrentará a las selecciones de Portugal, Suiza y la República Checa en la fase de grupos de la próxima edición de la Liga de Naciones.

Pocas semanas después de concluir la segunda edición de la competición, la UEFA ha celebrado este jueves en su sede de Nyon el sorteo para la Nations League 2022/2023, que disputarán los 55 miembros de la confederación europea de fútbol.

“�� ¡Apunta que tenemos calendario de la Liga de Naciones y la veremos en @rtve!



▪02/06 | España vs Portugal

▪05/06 | Rep. Checa vs España

▪09/06 | Suiza vs España

▪12/06 | España vs Rep. Checa

▪24/09 | España vs Suiza

▪27/09 | Portugal vs Españahttps://t.co/ncmCgQhnOw pic.twitter.com/iDwvEMWqGo“