El piloto español Isidre Esteve aseguró este lunes ante la disputa del Dakar 2022 que serán "más rápidos y seguros", en una 44 edición en la que competirá con un Toyota Hilux que "se adapta mejor" a él y en una prueba que "ha cambiado muchísimo" y será "muy competitiva" y "exigente".

"Nuestro balance es muy positivo en 2021. En el 2020 no conseguimos el resultado que queríamos, pero en febrero logramos una puesta a punto del coche nada mala, nos permitió ser muy competitivos en la Baja Aragón. En Marruecos quisimos dar un paso adelante y nos equivocamos. Tenemos más ritmo, somos más rápidos, más seguros, pero todo el mundo avanza, el resto también va mejor. Estamos contentos, el coche se adapta mucho mejor a mí, sacamos mas rendimiento al magnifico coche que tenemos", indicó Esteve en la presentación del Repsol Rally Team para el Rally Dakar 2022.

“Tenemos mucha confianza en el coche“

El catalán participará en esta prueba por decimoséptima ocasión, la séptima en la categoría de coches, en un Rally Dakar que "ha cambiado muchísimo". "Es un Dakar muy competitivo. El año pasado ya nos dimos cuenta. Yo creo que con el cambio de reglamento, ahora hay un súper coche, llega Audi con este nuevo coche, Century lleva muchísimas unidades... Nosotros hemos mejorado, habrá que ver cómo funciona todo, pero lo más importante es que tenemos confianza en nuestro coche y ritmo", afirmó.

"El 70% del recorrido es completamente nuevo. El año pasado hubo quejas por las zonas de las piedras, hay mucha más arena este año. Habrá etapas en bucle, va a ser exigente, nunca he visto que la gente diga que esto ya no es lo que era... Todo el mundo va a correr mucho. En Perú había muchas diferencias de tiempo entre pilotos. Sabemos cómo se pagan los errores en el Dakar, hay que encontrar el equilibrio necesario, ser rápidos y no cometer errores que nos penalicen mucho", advirtió.

“Es acertado que se haya bajado el límite de velocidad“

El piloto español cree que es "acertado" que se haya bajado el límite de velocidad. "El mundo avanza y hay que adaptarse. Las etapas exigentes de principio a fin. Es acertado entrar más en zonas de arena, pero va a ser complicado igual. La capacidad de ritmo dependerá de la capacidad de ejecutar la navegación. No creo que vaya a ser un Dakar más rebuscado", analizó sobre el reglamento.

"Nuestro punto fuerte es la fiablidad" Esteve confesó que la mayor virtud del Toyota Hilux es su "fiabilidad". "Es un coche que lleva muchos años en competición, es un coche híper probado, va muy bien. El coche debe adaptarse a nosotros, para llevarlo al límite con las manos. El punto fuerte es su fiabilidad, algo importante en el Dakar", explicó. "Hay muchas situaciones que nos penalizan bastante, pero no nos gusta quejarnos. Si hubiese una categoría especial seguro que no correría... Cuando pinchamos, Txema (Villalobos) cambia la rueda en dos minutos y medio, el resto lo hace en un minuto y veinte segundos. Para mí, llevar todo en el volante, hay un momento que me falta una tercera mano", expresó Esteve, tras el accidente que sufrió en 2007, por el que se fracturó la sexta y séptima vértebras y quedó postrado en silla de ruedas. Aunque este hecho obligó al piloto a adaptarse y buscar nuevas formas de conducción que le fueran más beneficiosas para su cuerpo. "Hemos encontrado otras formas de hacerlo que son igual de eficaces. Tengo la suerte que tenemos a Lidia, cuando llego ella se encarga de que pueda recuperarme, porque llego con los brazos destrozados, pero hacemos lo que nos gusta", manifestó. “Los copilotos tienen ahora más protagonismo“ "Creo que hemos normalizado tanto la situación que hemos dejado de pensar cómo lo haríamos si no tuviéramos este problema, eso es lo bueno. Y estamos bien", añadió. En la presentación del equipo para este Rally Dakar 2022, Isidre Esteve estuvo arropado por su copiloto Txema Villalobos, quien reconoció que esta nueva edición los copilotos tienen "más protagonismo". "Con el cambio en el sistema del Roadbook y la navegación, los copilotos somos más imprescindibles. Antes era más sencillo, ahora si no estamos 100% atentos se cometen errores", celebró. Villalobos elogió el "fantástico trabajo" realizado por la dirección de carrera "para mejorar el Dakar". "Hay mucha igualdad y dificultad en los copilotos, en materia de seguridad han hecho muchas cosas, y lo más importante es el tema de las etapas, los recorridos son brutales, con cambios de ritmo constantes. Es intenso y divertido", destacó.