El italiano Danilo Petrucci, piloto de KTM en el Mundial de MotoGP, ha sido confirmado por el fabricante austríaco como uno de los representantes de su equipo junto a Mathias Walkner, Toby Price y Kevin Benavides para disputar el Dakar 2022 a los mandos de una KTM 450 Rally.

“Opportunities are endless if you are fearless. A jump from @motogp to @dakarrally

Le opportunità sono infinite se non hai paura. Un salto dalla @motogp al @dakarrally

•

•@KTM_Racing @Tech3Racing #KTM #ReadyToRace #xlite #revitracing #formaboots @Kyrrexcom #motogp #petrux pic.twitter.com/8paCa9wXNc“