El tricampeón del Rally Dakar Carlos Sainz ha presentado junto a su copiloto Lucas Cruz su nueva apuesta para el raid más exigente del planeta, el Audi RS Q e-tron, vehículo pionero en cuanto a tecnología para intentar el reto de conquistar su cuarto Dakar "con un proyecto que le seduce y le motiva y al que acude para intentar ganarlo, aunque es difícil siempre en el primer año de un proyecto nuevo como el que afrontamos".

El madrileño intentará el reto "difícil y exigente" de ganar el Dakar con cuatro marcas diferentes tras las victorias de 2010 (Volkswagen), 2018 (Peugeot) y 2020 (Mini). Lo intentará con un coche electrificado que llevará al límite a pilotos, ingenieros y el resto del equipo como todas las aventuras pioneras".

La marca alemana se convierte en el primer fabricante en lanzar un coche con un tren motriz electrificado para competir por la victoria en el rally más duro del mundo y mantener su apuesta pionera en el mundo del motor de competición que les llevó a impulsar la tracción en las cuatro ruedas en el Mundial de Rallys, un desafío mayúsculo para el que deberán mejorar la fiabilidad en las condiciones extremas que exige la prueba.

"Me siento orgulloso de formar parte de este proyecto pionero en una marca pionera en el mundo del motor por hacer algo que nadie ha hecho y siento a la vez una gran preocupación por la responsabilidad que ello conlleva", ha afirmado el piloto.

"El coche corre y mucho"

Quedan tres meses para el comienzo del Dakar 2022 y los desafíos no son menores para un vehículo tuvo en julio su primer test en Magdeburgo en el mes de julio, otro en condiciones más realistas en Zaragoza y ha pisado las dunas por primera vez este mes de septiembre en Marruecos con temperaturas más altas de las que se esperan en Arabia Saudí a principio de enero.

“Con este coche tenemos ventaja en las dunas“

Sainz ha despejado las dudas en la presentación de su vehículo para el Dakar 2022: "Si me preguntas que si corre, el coche corre y mucho, además no tienes que preocuparte a cambiar a primera, segunda, tercera, etc como en coches anteriores, lo que creo que es una ventaja en las dunas, como hemos podido comprobar en Marruecos este mismo mes".

El tricampeón del rally se enfrenta a un desafío tecnológico novedoso como conducir "un coche de cuatro ruedas motrices sin conexión mecánica entre el eje delantero y trasero que se activa a través de un diferencial virtual", algo nuevo para el piloto que ha explicado también el examen que supone emplear por primera vez un freno motor, todo ello a través de un software que monitoriza y gestiona todos los componentes.

“A mi edad se necesitan retos motivantes y éste lo es“

"A mi edad se necesitan retos motivantes y éste lo es, igual estamos un poco locos, pero creemos que podemos luchar por la victoria, igual dentro de tres meses te digo otra cosa, pero ahora es como lo veo", ha añadido sin restar realismo al horizonte que tienen por delante de pruebas y más puebas hasta encontrar el punto de rendimiento buscado.

"Como cualquier proyecto nuevo, faltarán cosas para llegar en las mejores condiciones, pero hay aspectos como la velocidad máxima permitida, que ahora está en 180 km por hora, a las que el coche no tiene ningún problema en llegar; además el centro de gravedad más bajo le da una ventaja en dunas, por lo que creo que seremos mejores en los tramos más lentos, algo que nos penalizó en la edición anterior", recalcó.

“La clave está en trabajar con los responsables de software“

Su compañero Lucas Cruz ha afirmado que su labor a la hora de copilotar junto a Sainz "no cambia mucho por el tipo de tecnología del nuevo vehículo, pero sí a la hora de trabajar con los ingenieros para su puesta a punto, sobre todo con los responsables de software", elemento diferencial con respecto a anteriores proyectos.

El compañero de Sainz también ha señalado que el habitáculo es más pequeño, algo que no afecta a la seguridad y con respecto al road book electrónico que se implantó el año pasado señaló que es una tecnología que ha venido para quedarse al tiempo que se marca como objetivo aprender de los errores de navegación del año pasado para que no vuelvan a ocurrir.