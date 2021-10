La primera piedra del futuro FC Barcelona se llama Ansu Fati. El heredero del '10' de Leo Messi ha renovado con el club azulgrana hasta 2027, como eje fundamental del club para los próximos año junto a su compañero Pedri.

Ansu ha reconocido estar muy orgulloso de seguir cumpliendo su sueño de jugar en el Barça: "Aún no he hecho nada y tengo que seguir marcando mi camino. Ojalá algún día hacer una carrera como han hecho Puyol, Iniesta o Messi".

" Él tiene que hacer su camino y nosotros tenemos que apoyarle. Cuando chuta siempre la mete. Eso es un don, pero hay que ser prudentes. Entre todos tenemos que ayudarle. Tiene un talento especial" ha dicho el presidente que también ha confesado rotundamente que su sueño y el de la directiva es crear un once titular formado enteramente en La Masía.

“���� 1⃣0⃣, @ANSUFATI ❝Estoy agradecido al club y a los capitanes por ofrecerme este dorsal. No es una presión, es una motivación más❞ pic.twitter.com/87L5XIcOJy “

" El '10' se lo ha quedado el que actúa de forma más valiente . Había mucho respeto por llevar el número, y Ansu dijo, 'a mí no me cuesta, lo llevaré con dignidad y sólo si lo autorizan los capitanes. Eso de Asnu dice mucho" ha desgranado el presidente Laporta.

La confianza del club en Ansu es total. El canterano, a sus 18 años, ya porta el dorsal '10' culé, muy respetado dentro del club. Un número que a Fati le sigue dando motivación : "Estoy muy agradecido al club que haya confiado en mí para darme el '10'. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo (Messi). No miro el número".

Primera opción: Siempre el Barça

Sobre las proposiciones de varios equipos de la Premier, el canterano ha confirmado las ofertas pero confesando que su primera opción siempre ha sido el Barça: "Mi sueño siempre ha sido estar aquí. Desde el primer día le dije a Jorge Mendes que mi primera opción era quedarme aquí. Estoy muy contento de que el club haya confiado en mí".

“�� @ANSUFATI: "Desde el primer día, mi primera opción era quedarme en el Barça" pic.twitter.com/RanJRrRvyM“ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2021

Los problemas de rodilla que dejaron al canterano en el dique seco durante casi un año son parte del pasado ha confirmado Fati. Las molestias ya no están: "En todo momento estuve con el equipo. La rodilla es algo que he olvidado. Ahora noto más otra cosa como el cansancion en las piernas. Estoy muy tranquilo porque no tengo ninguna molestia y espero que siga así".