Por su parte, el jugador del FC Barcelona y de la selección española Pedri ha sido incluido en la lista masculina. La representación española está también protagonizada por el defensa navarro César Azpilicueta, capitán del Chelsea vencedor de la Champions League, y Gerard Moreno, delantero del Villarreal que se hizo con la Europa League.

Además el canario está nominado al trofeo Kopa, que distingue al mejor jugador menor de 21 años de Europa. Pedri, una de las sensaciones del año en el fútbol mundial, competirán ante otros nueve futbolistas: los ingleses Saka y Greenwood, el belga Doku, el neerlandés Gravenberch, los alemanes Musiala y Wirtz, el inglés Bellingham, el estadounidense Reyna y el portugués Nuno Mendes.

