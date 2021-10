El delantero francés Kylian Mbappé, que este lunes reconoció que pidió salir del PSG, ha concedido este martes otra entrevista en la que habla sobre su relación con sus compañeros de equipo, Leo Messi y Neymar.

Sobre el argentino asegura que nunca imaginó jugar con él y asume que su rol es diferente en el campo. "Hay una jerarquía establecida, yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi anda, no tengo ningún problema, nada más y nada menos estamos hablando de Messi", indicó en una entrevista en L'Equipe.

Respecto a Neymar, al que llamó "payaso" por no haberle pasado el balón en un encuentro ante el Montpellier, afirma que no hay "rencor" y que ya han hablado tras ese incidente.

“Neyumar y yo hablamos, respeto al hombre y al jugador“

"Lo que no puede haber es rencor. Los dos hablamos, yo respeto al hombre y jugador que es y admiro quién es, en ese momento no estaba contento porque no me pasó el balón, también ha sucedido el revés", zanjó al respecto.