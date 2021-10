La estrealla del París Saint Germain Kylian Mbappé ha admitido su deseo de abandonar el club galo esta temporada, tal como solicitó a finales del pasado mes de julio sin esperar a que se cerrara el mercado de fichajes: "Pedí irme, porque desde el momento en que no quise extender mi contrato, quería que el club tuviera un recambio de calidad", explica en una entrevista a RMC Radio en la que no elude ningún tema.

"Es un club que me trajo mucho, siempre he sido feliz, los cuatro años que pasé aquí, y lo sigo siendo. Lo anuncié lo suficientemente temprano para no perjudicar al club y que pudiera reaccionar. Quería hacer un buen trato para que todos ganáramos. Les dije, si no quieres que me vaya, me quedaré ", explicó, un poco sorprendido.

"Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. A mí, personalmente, no me gustó demasiado que dijeran 'viene la última semana de agosto', porque pareces un ladrón. Dije a finales de julio que quería irme", asegura el delantero.

“Quería un beneficio tanto para mí como para el club“

Según los extractos difundidos por la web de la radio, el jugador niega algunas informaciones que se han publicado sobre sus contactos con la dirección del PSG y su mala relación con el director deportivo, Leonardo.