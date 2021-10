La National Women's Soccer League (NWSL), la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos, ha suspendido todos los partidos del fin de semana debido "a la gravedad" de los hechos narrados en los últimos días por las jugadoras Sinead Farrelly y Meleana Shim, que acusaron al entrenador Paul Riley de acoso sexual, y que han provocado la destitución de la comisionada Lisa Baird.

"La NWSL anuncia que, dada la gravedad de los hechos de la última semana, los partidos programados para este fin de semana no se realizarán", confirmó en un comunicado.

En una entrevista al medio deportivo digital 'The Athletic', ambas futbolistas denunciaron haber sufrido acoso sexual por parte del entrenador del North Carolina Courage, Paul Riley, al que acusaron de obligarles a tener relaciones sexuales con él y a besarse entre ellas a cambio de evitar ciertos ejercicios.

Riley fue despedido inmediatamente tras conocerse el caso, y esta madrugada también era destituida la comisionada de la NWSL, Lisa Baird, después de que las jugadoras acusasen a los directivos de no tener en cuenta sus quejas y de que el resto de las futbolistas de la liga amenazasen con empezar una huelga.

Antes de su destitución, Baird aseguró que la semana había sido "increíblemente traumática". "Asumo toda la responsabilidad por el papel que he desempeñado. Lamento mucho el dolor que muchos están sintiendo. Reconociendo ese trauma, hemos decidido no salir al campo este fin de semana para darles a todos un espacio para reflexionar. El negocio como de costumbre no es nuestra preocupación en este momento. Toda nuestra liga tiene mucho que curar", apuntó.