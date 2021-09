Athletic, Barcelona y Real Madrid impugnan el acuerdo con CVC

El Real Madrid, el FC Barcelona y el Athletic Club han anunciado que han impugnado el acuerdo alcanzado por la asamblea de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP, o LaLiga) con el fondo CVC, al considerarlo que fue aprobado tras un procedimiento "notoriamente irregular e irrespetuoso".

Los tres clubes votaron en contra de dicho acuerdo y creen que la operación vulnera el Real Decreto-ley 5/2015. "Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid CF comunican que han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de LaLiga el pasado 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre la Liga y CVC", informan en una breve nota conjunta de un solo párrafo difundida este viernes.

Las entidades madrileña, catalana y vasca consideran que se trata de un acuerdo que "vulnera lo previsto en la normativa aplicable (y, en particular, entre otros, el Real Decreto-Ley 5/2015) y que fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de tal trascendencia y duración", sin más precisones.

El Real Decreto-ley 5/2015 reguló la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

Este acuerdo, que reportará según la Liga una inyección superior a los 2.000 millones de euros al resto de clubes que sí votó a favor, es un proyecto que pretende "construir clase media competitiva, financieramente sólida y con unas capacidades deportivas relevantes" en el fútbol español, según indicó recientemente su presidente, Javier Tebas.

Para el Real Madrid, que ya anunció medidas legales el pasado 10 de agosto, el proyecto de 'LaLiga Impulso' es una "estructura engañosa" que "no" pueden "apoyar". Para el Barça la formalización del acuerdo hubiera supuesto la "condena del futuro del club" y para el Athletic era "precipitado y arriesgado".

Dardo al Real Madrid

Poco después del comunicado de los tres históricos clubes, LaLiga ha respondido con una nota de cuatro puntos que comienza mostrando su sorpresa por el hecho de que impugnen "algo de lo que todavía no conocen el final" y "que no les afecta de forma directa, al contrario" porque "estos clubes se verán beneficiados por el crecimiento de LaLiga como competición, dejando en evidencia que lo que no quieren es la expansión y crecimiento del resto de clubes".

Finalmente, la patronal que agrupa a los clubes de la competición profesional masculina del fútbol español lanza un dardo al Real Madrid, del que dice que "en los últimos años le han sido desestimadas más de 20 resoluciones judiciales relacionadas con los proyectos, acuerdos y actos de LaLiga derivados de la aplicación del Real Decreto-Ley 5/2015 y del proceso de comercialización audiovisual, siendo la actual situación un ejemplo más de su actitud de los últimos años contraria a los intereses comunes del resto de clubes de LaLiga y al desarrollo de la competición".