Luis Enrique: "Dependemos de nosotros para ir al Mundial"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que está "con la moral a tope" para afrontar el partido de este domingo ante Georgia y ha recordado que dependen de sí mismos para estar en el Mundial de Catar 2022, a pesar del duro tropiezo del pasado jueves ante Suecia, y ha recordado que están "acostumbrados a superar las dificultades de cualquier índole".

[España - Georgia en directo, clasificación al Mundial de Catar 2022, domingo a las 20:45h en La 1 y RTVE Play]

"No depende de nosotros pasar como primeros en noviembre, pero sí depende de nosotros estar en el próximo Mundial, con la repesca asegurada. Si miramos la trayectoria de la selección en las últimas Liga de Naciones y Eurocopa, España e Italia son las únicas selecciones que han estado entre las cuatro mejores. De los últimos 10 partidos, a excepción de la derrota del jueves, solo habíamos perdido contra Ucrania", ha declarado en rueda de prensa.

Además, ha asegurado que ve a todos sus jugadores "concentrados en su trabajo". "Dependemos de nosotros para ir al Mundial; aunque Suecia ganase todos sus partidos y quedásemos segundos, ganando los partidos de la repesca iríamos al Mundial. Si a algo estamos acostumbrados es a superar las dificultades de cualquier índole. Tras el partido estuvimos afectados por el resultado, es normal, pero al día siguiente haces de tripas corazón y te olvidas de unos puntos que no podrás recuperar y piensas en el siguiente partido", ha explicado.

En este sentido, el técnico asturiano ha afirmado que es "más optimista" que tras el encuentro en el Friends Arena de Solna. "Nos sucede a todos después de resultados adversos. Hay muchas cosas positivas y cosas a corregir. En lo futbolístico, las transiciones las podíamos haber mejorado, hay errores individuales de pase, de posicionamiento, acierto del rival... Estoy con la moral a tope para preparar lo que queda", ha apuntado.

"El fútbol es un juego de errores. Hay errores individuales y colectivos, el acierto de los jugadores suecos de cara a gol es destacable. La igualdad reinante en el fútbol europeo y mundial hace que sea muy difícil ganar los partidos. Mañana ante Georgia volveremos a tener dificultades", añadió. "Otro iría a guardarse el 1-0, nosotros no", ha señalado.

También ha apelado a centrarse en el duelo del Nuevo Vivero ante Georgia. "En el partido de la primera vuelta ganamos en el último minuto. Va a ser complicado seguro", ha expuesto, y ha pedido el apoyo de los seguidores españoles. "Lo que le diría a la afición es que es un apoyo vital. Esperamos contar con ese apoyo y que nos dé alas, sobre todo si estamos en dificultades", ha deseado.

Por último, Luis Enrique se ha mostrado"encantado" con el estado de forma de Eric García. "Eric ha comenzado la temporada de manera brillante. Está en perfecto estado. Sufrimos en las transiciones, pero también Laporte. Estoy encantado con su rendimiento", ha finalizado sobre el central azulgrana.

Busquets: "No es la situación que nos hubiese gustado, pero somos optimistas"

El internacional español Sergio Busquets ha asegurado que son "optimistas" respecto a la clasificación para el Mundial de Catar 2022 a pesar del tropiezo ante Suecia y de que no están en la situación que les hubiese "gustado", y confía en que el combinado escandinavo "se pueda dejar algún punto antes de la última jornada" para evitar la repesca.

"El fútbol ha evolucionado, cualquier equipo te puede ganar incluso siendo aparentemente inferior. Hay selecciones que a priori son favoritas y se van dejando puntos. La clasificación no es la que nos hubiese gustado, pero hay que ser optimistas y esperar que Suecia se pueda dejar algún punto antes de la última jornada", ha dicho en rueda de prensa.

En este sentido, ha apelado a centrarse en no "fallar" más. "No es la mejor situación ni la que queríamos, pero intentamos ser optimistas, con la confianza que tenemos en cada uno, lo que venimos haciendo... Es cierto que alguna vez nos ha faltado esa pizca de suerte, pero intentamos dominar. No podemos fallar más, pero somos optimistas y queremos ganar todos los partidos que nos quedan", ha subrayado.

Sobre el duelo de este domingo, ha recordado que "cada partido es diferente" y que Georgia les va a poner "diferentes situaciones". "Ante Suecia, todos pudimos estar mejor en las transiciones. Tenemos que ver vídeos, entrenar e intentar estar mejor", ha manifestado. "Somos una selección que tiene mucho control del balón y no hacemos muchas faltas. Depende de muchos factores, seguro que se podía haber hecho alguna falta más... Hay que enfocarse en lo positivo", ha continuado.

Sobre las críticas a Eric García, ha señalado que "cuando se pierde siempre se buscan culpables". "Eric ha hecho un gran primer partido con el Barça, en el segundo tuvo un compromiso espectacular. Estamos encantado de tenerle en la selección. El otro día hicimos un buen partido en general, hay cosas a mejorar, pero poner el foco en un jugador no sirve para nada y no es justo. Eric tiene mucho presente por delante, entiende bien la filosofía", ha explicado.

El centrocampista español Sergio Busquets, en un lance del partido ante Suecia. EPA/TT NEWS AGENCY

"Venimos de una Eurocopa en la que estuvimos muy cerca del objetivo. Esa experiencia les va a servir. Estamos en un lugar privilegiado en el que se exige el máximo y ellos lo saben", ha afirmado. "Estamos concienciados. Todos tenemos calendarios apretados, sabemos poner el foco. Quizás el mejor momento de cada jugador esté por llegar", ha continuado.

También ha valorado la idea de la FIFA de organizar el Mundial cada dos años. "Tenemos poca voz en todo esto, cada vez se cargan más los calendarios. Van a querer la Eurocopa, el Mundial de Clubes, más partidos de liga... y va a llegar un momento en el que el jugador va a explotar. Cada vez hay menos tiempo de recuperación. Lo hemos visto con la pandemia, que se han solapado temporadas y partidos, y todo puede pasar factura. Hay que sentarse, hablar todos y valorarlo", ha analizado.

Por último, Busquets ha solicitado el apoyo de la afición en el Nuevo Vivero de Badajoz. "Como pasó en la Eurocopa, la gente se enganchó y se identificó con la selección. Sabemos que vamos a tener partidos en los que no estaremos tan brillantes, pero necesitamos que nos apoyen. Seguro que lo vamos a conseguir", ha indicado.

"Somos los primeros que debemos enganchar a la afición. Juntos somos más fuertes, en los momentos más difíciles te da un plus. En la Eurocopa la gente se fue uniendo y estamos encantados", ha concluido.