La liga se divierte en la primera jornada a pesar de la fuga de estrellas

El lateral austriaco ha llegado para quedarse. A pesar de los nervios por agradar a la parroquia blanca, el ex jugador del Bayern de Munich brilló en su debut con una asistencia desde el carril zurdo para que Vinicius empujara la pelota al fondo de la red. A sus 29 años, el defensa realizó un 87% de pases acertados además de un 100% de éxito en las entradas que intentó.

El vigente campeón de la liga no fallo en su estreno. Los pupilos de Simeone vencieron al Celta en un partido que se les complicó al comienzo de la segunda mitad. Con la victoria en el bolsillo, el argentino dio entrada a su compatriota, Rodrigo de Paul, que no defraudó. Los 26 minutos que estuvo sobre el verde, el centrocampista rojiblanco realizó un disparo peligroso, un pase clave y un 100% de efectividad en todas sus intervenciones con balón.

“¡Primer partido de La Liga! ¡Primera victoria!

El comienzo que todos queríamos. ¡Así puede continuar la temporada! ¡Vamos!



First match of the season. First win.#HalaMadrid @realmadrid pic.twitter.com/ianDQfY5zW“