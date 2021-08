El Atlético de Madrid ha empezado la defensa del título de Liga con un sufrido triunfo este domingo ante el Celta de Vigo por 1-2 en Balaídos con protagonismo de Ángel Correa con sus dos goles.

De golazo en golazo. 'Angelito' Correa ya fue capital con su tanto ante el Valladolid en la última jornada de la pasada Liga y esta tarde lo ha vuelto a ser. El delantero argentino ha sido el hombre del partido del equipo de Diego Simeone y adelantó al combinado rojiblanco con un zapatazo desde la frontal del área en el 23'.

Cuando el cuadro de Coudet empató con la diana de penalti de Iago Aspas en el 59', el atacante rosarino salió de nuevo al rescate cinco minutos después y culminó una gran asistencia horizontal de Saúl con un remate colocado al palo derecho de Dituro.

Gracias a esta victoria, con la que Jan Oblak se ha convertido en el guardameta con más partidos oficiales de la historia del club rojiblanco, con 304, ya por delante de Abel Resino que jugó 303, el conjunto madrileño es segundo de LaLiga con tres puntos, los mismos que el líder, el Real Madrid, y el Valencia.

Los dos conjuntos tenían cifras similares en recuperaciones. En una de ellas, el equipo de Simeone se adelantó en el marcador. Mario Hermoso dio un pase vertical a Lemar, el ex del Mónaco condujo desde el costado izquiedo, se marchó de Hugo Mallo y asistió a Correa que desde la frontal se sacó un punterazo dejando inmóvil a Dituro (minuto 23).

Aspas perdona el empate en un final bronco

La segunda mitad empezó con un ritmo alto. Los del 'Chacho Coudet' tomaron la iniciativa y en su primera aproximación clara provocó un penalti. Tras un mal despeje de Oblak, Aspas remató de primeras en Marcos Llorente, que primero tocó en su estómago y rebotó después en su brazo izquierdo. El árbitro Munuera Montero fue avisado por el VAR y tras verlo en la pantalla, pitó la pena máxima a favor del cuadro celeste. Iago, todo un especialista desde los once metros, engañó al portero esloveno tirando raso al costado derecho de la portería visitante (minuto 59).

El delantero del Celta Iago Aspas consigue de penalti el gol del empate ante el Atlético de Madrid en el partido de LaLiga disputado este domingo en el estadio de Balaídos. EFE

El Celta introdujo al campo a Francisco Cervi, su fichaje estrella en este mercado de fichajes que debutaba oficialmente con el equipo gallego. Sin embargo, el arreón local fue sofocado cinco minutos después. Saúl robó el cuero en campo propio, hizo una pared con Koke y el reconvertido lateral español condujo unos metros y se sacó un gran pase horizontal a un desmarcado Correa que controló y cruzó el esférico al palo derecho de Dituro (minuto 64).

Simeone aprovechó la ventaja en el marcador para introducir en el campo a Luis Suárez, Trippier y su fichaje estrella, Rodrigo de Paul. Unos cambios que frenaron el ímpetu local y el Atleti defendió como de costumbre y esperando sentenciar el partido con una contra.

El equipo de Coudet tuvo el empate en el 80'. Los locales pillaron desprevenidos a la defensa del Atlético y Aspas, que se había marchado de Oblak, falló a puerta vacía con su disparo con su pierna derecha. No se lo creía el exatacante del Liverpool.

El esperado contragolpe rojiblanco llegó en el descuento. Carrasco, que fue de más a menos, desaprovechó un mano a mano con el portero argentino del Celta que adivinó las intenciones del extremo belga despejando con sus puños (minuto 95).

El encuentro tuvo un bronco desenlace. Hugo Mallo entendió que Suárez perdió tiempo quedándose tendido en el suelo y en su defensa salió Mario Hermoso. Ambos futbolistas se encararon y el colegiado andaluz expulsó a los dos defensores. El ex del Espanyol no estará disponible ante el Elche mientras que el defensa español no podrá jugar frente a Osasuna en la segunda jornada liguera.