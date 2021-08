El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha ascendido a la tercera plaza del Gran Premio de Hungría, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, tras la descalificación del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) por una irregularidad con su combustible.

El tetracampeón del mundo había finalizado en segunda posición tras el francés Esteban Ocon (Alpine), pero los comisarios le descalificaron después de que no pudieran tomar "la adecuada muestra de combustible después de la carrera" que exige el reglamento.

Según el reglamento técnico, los pilotos deben asegurarse de que se pueda tomar una muestra de 1.0 litros de combustible del monoplaza en cualquier momento del Gran Premio. Sin embargo, según ha indicado la web del Mundial, después de la carrera en Hungaroring, Joe Bauer, delegado técnico de la Federación Internacional (FIA), ha señalado que "sólo era posible tomar una muestra de 0,3 litros" del Aston Martin del de Heppenheim.

La FIA ha apuntado en un comunicado que "no fue posible tomar una muestra de 1.0 litro de combustible" del monoplaza de Vettel. "El equipo tuvo varias oportunidades para intentar quitar la cantidad requerida de combustible de el tanque, sin embargo, sólo fue posible bombear 0,3 litros", ha remarcado.

En este sentido, el director del equipo Aston Martin, Otmar Szafnauer, ha declarado que debían quedar "1,44 litros en el tanque, pero que no podían sacarlos". Por ello, han certificado una irregularidad del Artículo 6.6 del Reglamento Técnico y han dejado claro que, al ser una infracción técnica, en las alegaciones no se podía alegar que no hubiese "ninguna ventaja en el rendimiento", procediendo a su descalificación.

De este modo, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) asciende a la segunda plaza y aumenta su ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en ocho puntos, mientras que Carlos Sainz sube a la tercer plaza en lo que es el cuarto podio de su carrera tras el del Gran Premio Brasil en 2019, el del Gran Premio de Italia 2020, ambos con McLaren, y el este año con Ferrari en Mónaco.

El madrileño escala a la sexta posición del Mundial con 83 puntos al superar al francés Charles Leclerc, a quien aventaja ahora en tres puntos.

Por su parte, Fernando Alonso (Alpine) ha finalizado en la cuarta plaza, siendo el mejor puesto del doble campeón mundial en lo que llevamos de temporada. El asturiano acumula 38 puntos y ocupa la duodécima posición del Mundial.