Todavía no se había cumplido el final de la primera vuelta en Silverstone cuando saltaron las alarmas. Verstappen, 'poleman' tras dominar la apasionante carrera al esprint del sábado, mantuvo una apasionante lucha con el vigente campeón del mundo durante las primeras curvas, muchas de ellas en paralelo, hasta que ambos llegaron a una de las curvas míticas del trazado inglés, Copse.

Con ambos rodando a casi 300 km/h, el piloto holandés, que entraba en la curva por el exterior, chocó con la rueda delantera izquierda del coche del británico con la posición ganada; Verstappen perdió el control de su monoplaza, que perdió una de sus ruedas, y sufrió un brutal impacto contra las protecciones.

Tras varios segundos de incertidumbre y con bandera roja en pista, Verstappen pudo abandonar el vehículo ayudado por los comisarios, aparentemente sin heridas pero visiblemente aturdido y conmocionado. Por precaución, fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario para someterse a un examen médico y al salir se quejó de la maniobra del inglés.

“Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm“