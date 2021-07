El técnico de la selección española, Luis Enrique Martínez, ha afirmado en la previa del partido contra Suiza que dicha selección es "como bloque, de los mejores". Ha sido en la víspera del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2020, que se disputará este viernes en San Petersburgo (Rusia).

El técnico ha recordado los dos enfrentamientos previos con Suiza en la UEFA Nations League, pero ha discrepado respecto a la pregunta de si fueron partidos igualados: "Fuimos muy superiores, apenas nos generaron una ocasión". No obstante, ha explicado: "Los dos partidos fueron muy complicados porque ellos tienen una actitud de presionar todo el tiempo y generar problemas".

El asturiano ha recalcado lo "muy complicado" que es el combinado que dirige Vladimir Petkovic en más de una ocasión, elogiando a su homólogo: "Tienen a un entrenador que es de alto nivel, que lleva 77 partidos, e independientemente de los jugadores que salgan, sabes que te van a generar muchos problemas. Están siendo un fiel reflejo de lo que son, un equipo muy difícil que opta a todo".

"@LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "La realidad es que ha pasado Suiza y las demás hipótesis no tienen importancia".



"Va a ser un rival muy complicado. Como bloque, Suiza es uno de los mejores equipos de la Eurocopa. Están a nuestro nivel".

"Tenemos la suerte o la desgracia, ya se verá, de que las dos selecciones nos conocemos muy bien. Quizá para el espectador los jugadores suizos no tienen gran nombre, pero como bloque son de lo mejor del torneo. A nuestro nivel por cómo presionan y cómo atacan", ha añadido.

Luis Enrique ha aprovechado para recordar que ya dijo en su momento, en aquellas convocatorias, que Suiza era de los mejores equipos que había visto y ha puesto el ejemplo de Ucrania, también presente en cuartos: "También os hablé de Ucrania y su entrenador y ya veis dónde están".

"@LUISENRIQUE21: "En Valdebebas fuimos muy superiores aunque el marcador no lo reflejase".



"Creo que somos, sin duda, una de las mejores selecciones a nivel defensivo. Estoy muy contento de cómo gestionamos en defensa esos 10 minutos ante Croacia".

En cuanto a los errores defensivos que costaron el empate y la prórroga ante Croacia, aunque luego se ganó, el seleccionador ha explicado: "Creo que somos una de las mejors selecciones a nivel defensivo de todo el torneo. Repasando los goles puede que haya algún error, pero la actitud del equipo es muy buena. Estoy contento de cómo gestionamos en defensa en esos minutos finales, de lo que me quejaba era de lo que hicimos con el balón".

También ha aprovechado para enmendar a Unai Simón, quien en la rueda de prensa el día anterior afirmó haber visto "seis o siete veces" su error en el primer gol de Croacia y martirizarse: "No hay que martirizarse ni flagelarse, sino todo lo contrario. Lo que importa no es el error, sino lo que haces después. Alguna vez he oído, creo que a Rafa Nadal, que decía que tenía memoria de pez, y que después de un error trataba de olvidarlo. En el fútbol también funciona".

"@LUISENRIQUE21: "No hay que martirizarse ni flagelarse. Lo que importa no es un error, si no lo que haces después. Y eso es lo que ha hecho Unai Simón".



"En el fútbol, como en el tenis, la memoria de pez funciona. Sobresaliente para Unai".

Por eso, ha continuado animando a Simón, al diferenciar "errores de concepto y errores de ejecución. Los de ejecución tienen fácil solución. Memoria de pez y lo que demostró es lo que le exigimos a Unai: que nos genere superioridad, que haga la cobertura a la línea defensiva y eso es lo hizo. Sobresaliente para él".

Por último, cuando se le ha preguntado si ve a una selección mejor que España, se lo ha pensado unos segundos y ha respondido con un lacónico "no" antes de abandonar la sala de prensa.