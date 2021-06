El portero de la selección española Unai Simón ha asegurado que el primer gol encajado ante Croacia fue un simple error, "un accidente sin más" y ha negado que en ese fallo le afectara la visibilidad por el sol. El guardameta, que ha comparecido en rueda de prensa, asegura que esos octavos de final de la Eurocopa 2020 es "uno de los partidos en los que he tenido sentimientos más fuertes" y agradeció el apoyo de la afición tras ese tanto en propia puerta.

“Hago mal el control y se me escurre. Es un qaccidente sin más.“

"Pocas veces se dan esos errores, pero cuando los cometemos los porteros se magnifican y acaban en gol. Lo he visto seis, siete veces, me he martirizado un poco. Y no le encuentro el qué, el sol no me molestaba, es que hago mal el control y se me escurre. Tenía mucho espacio para poder controlar bien, intento darle salida al balón con el control y es un accidente, sin más", explicó el guadameta español.

Pese a ese fallo, Unai Simón fue animado desde la grada, un "subidón" que ayudó para que se rehiciera y terminara siendo uno de los hombres claves del encuentro con sus paradas a Croacia.

“��️ Unai Simón: "Fue un subidón para mí el apoyo de la afición después del error".



➡️ "Tener a la gente aplaudiendo después te da mucha energía. Estoy muy agradecido"#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/XaSFLJiORA“ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 30, 2021

"Fue un 'subidón' para mí el apoyo de la afición después del error, porque te vienen pensamientos negativos, sobre todo de qué pensará la gente. El tener a la gente animando cada vez que tocaba un balón, aplaudiendo lo que fuera, te da mucha energía y estoy muy agradecido", reconoció ante los medios.

“Tener a la gente animando cada vez que tocaba un balón te da mucha energía“

"Ha sido el partido más importante de mi vida" "Emocionalmente, para mí he vivido partidos en los que he tenido sentimientos más fuertes, sobre todo con el Athletic en partidos de Copa. Pero profesionalmente, ha sido el partido más importante de mi vida y no lo voy a olvidar nunca", agregó. Además, esta situación adeversa le sirvió para quere "darle la vuelta" y le ha ayudado a mejorar. "Tenía ganas de mostrar a todo el mundo que no soy el portero del primer gol que encajamos", afirmó. “��️ Unai Simón: "Te diría que soy mejor portero que ayer, pero peor que mañana".



➡️ "Cada partido te da una nueva experiencia y la de ayer fue única"#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/BeLBxLYaiC“ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 30, 2021 "Cada día podría decirte que soy mejor portero. En pequeñas cosas puedes mejorar, cada día es una nueva experiencia. Esta fue única, no la había vivido nunca y puede ser especial. Diría que soy mejor portero que ayer, pero peor que mañana", manifestó.