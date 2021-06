Felipe Reyes ha dicho adiós al baloncesto profesional en un emotivo acto en el que el capitán del Real Madrid se ha rodeado de familia, compañeros y amigos. Reyes ha mostrado su agradecimiento a todos ellos y al baloncesto, con quien mantiene, ha dicho, su "amor intacto" tras 23 años de carrera entre Estudiantes, Real Madrid y la selección española.

"Llega el momento que ningún jugador quiere que llegue. He dado el cien por cien siempre y me he dejado el alma en la cancha. Ahora siento que termina una etapa de mi vida inolvidable porque he tenido la suerte de jugar en los dos grandes equipos de mi ciudad, Estudiantes y Real Madrid", dijo Felipe Reyes.

En el acto no faltaron jugadores de la primera plantilla madridista, como Rudy Fernández, Carlos Alocén o Usman Garuba, e incluso estuvo presente el exjugador blanco Sergio Rodríguez, además de Pablo Laso y numerosos trabajadores del club, a los que Reyes agradeció uno por uno.

"Mi idilio con el baloncesto empezó con diez años, cuando el Estudiantes me llamó para jugar un amistoso en el internado, y ese día cambió por completo mi vida. Después de varios años aprendiendo a jugar conseguí mi primer sueño, que era debutar como profesional, y lo conseguí en octubre de 1998. Ahora, 23 años después, mi amor y mi pasión por el baloncesto siguen intactos", confesó.

“Afronto el futuro con ilusión sin saber donde van mis pasos“

Reyes declaró que le "gustaría seguir jugando más años para disfrutar de los compañeros y de las bromas" y aseguró que, "aunque la cabeza y el cuerpo" le dicen que puede "dar un poco más, es momento de dejarlo". "Afronto el futuro con ilusión sin saber dónde van mis pasos aunque quiero devolver a este deporte lo mucho que me ha dado. Ahora será mi familia los que tendrán la prioridad en mi día a día", apuntó.

El momento más emotivo del acto de homenaje a Reyes llegó cuando el jugador se acordó de su familia, desde su mujer y sus hijos hasta su madre, sus hermanos y su padre, fallecido, al que tiene "presente cada día". "El baloncesto me ha dado a mis mejores amigos, pero lo mejor que me ha dado es al amor de mi vida, Kirenia. Desde entonces soy el hombre más feliz del mundo", manifestó Felipe Reyes, que apuntó a su hermano Alfonso como su "gran referente" y su "ídolo en el baloncesto".

Florentino Pérez: "Te marchas dando ejemplo en cada partido" Previamente, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, despidió al "eterno capitán, un jugador legendario que ha ayudado a hacer más grande" al club blanco. "Fuiste uno de mis primeros grandes fichajes, con poco más de veinte años, y tras 17 años en el club dejas vivencias únicas y te marchas dando ejemplo en cada partido", dijo el presidente merengue. “Eres uno de los referentes del baloncesto europeo“ "Más allá de triunfos, títulos o victorias, hay algo especial en tu trayectoria. Eres uno de los referentes más importantes del baloncesto europeo y es difícil asumir que no te veremos cazando rebotes bajo el aro. También será difícil ver al Real Madrid sin el eterno capitán dando todo en los minutos finales", confesó.