El presidente de la Liga española, Javier Tebas, ha sido uno de los protagonistas de la semana debido a la fulgurante creación y caída de la Superliga europea, impulsada por tres clubes españoles con el Real Madrid a la cabeza.

Para Tebas, este proyecto está ya liquidado desde el momento en el que los seis equipos ingleses han abandonado el barco. "Es inviable que los clubes ingleses vuelvan a repetir una acción como la que hicieron, han visto la respuesta de sus aficionados. Es imposible hacer una Superliga sin la participación de los clubes ingleses", ha asegurado.

No es nueva la nula relación que existe entre Tebas y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y desde esta semana no parece que vaya a mejorar después del cruce de declaraciones de uno y otro lado. Sobre el papel del dirigente blanco, Tebas es tajante: "Hace más de cinco meses que no hablo con Florentino Pérez, si quiere hablar aquí estoy en la Liga para hablar. Él es el que ha montado todo esto de manera clandestina y creo que es él el que tiene que venir a dar explicaciones al resto de clubes de la Liga".

"Pienso que se ha manchado la imagen del Real Madrid. La clandestinidad de la operación denota que no estaba bien y el acabar con la tradición del deporte en Europa, la meritocracia, no han gustado nada a los aficionados", añade.