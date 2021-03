El jugador estelar de los Los Ángeles Lakers LeBron James ha sufrido un esguince de tobillo y estará fuera de los campos de forma indefinida, según ha anunciado su equipo este sábado.

James salió del partido, que los Lakers perdió por 99-94 ante los Hawks de Atlanta, en la primera mitad del encuentro, después de que Solomon Hill chocara con su tobillo derecho.

James derribó una silla por la frustración cuando se dirigía al vestuario y, después del partido, se le practicaron radiografías y una resonancia magnética en el tobillo derecho.

“Injury update: LeBron James has a high right ankle sprain; he’ll be out indefinitely.“