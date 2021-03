El técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique Martínez ha respaldado a su homólogo en el Barça por los buenos resultados del equipo, "a los entrenadores se nos juzga por los resultados" y por su "convicción de usar a jugadores jóvenes".

El asturiano ha hablado tras ofrecer la lista de convocados para los partidos de clasificación para el Mundial 2022 de Catar, debutando el 25 de marzo en Granada contra Grecia, visitando tres días después a Georgia y recibiendo tres días después a la Federación de Kosovo en Sevilla.

Uno de esos jugadores jóvenes de los que habla es el barcelonista Pedri, debutante con la absoluta. "Hemos visto que Pedri tiene las características para poder hacer un buen papel en defensa y en ataque. Es un jugador ambicioso, pero tiene una gran tranqulidad y un gran equilibrio", ha dicho del canario.

En ese sentido, la de Pedri es una apuesta de Koeman por los jugadores jóvenes y en ese sentido ha alabado la "convicción" del holandés.

"Al final a los entrenadores se les juzga por los resultados. Lo que sí es destacable desde siempre es su convicción a la hora de usar jugadores de cantera, jóvenes. Está muiy bien", ha destacado Luis Enrique.

El de Pedri es un ascenso meteórico desde la selección sub 21, lo que ha dado pie para una de las bromas de Lucho al pedir disculpas públicas a Luis de la Fuente, el seleccionador de la 'Rojita'. Posteriormente ha añadido: "En la Selección siempre ha habido hilo directo entre las categorías inferiores y la absoluta. No miro la edad, miro el rendimiento".

También Pedro Porro, Bryan Gil y el meta Robert Sánchez destacan por su proyección. En el caso del último, viene convocado por la suplencia continua en el Chelsea de Kepa Arrizabalaga, lo que ha dado pie a la comparación con Eric García, central que ha dejado de jugar en el Manchester City: "Es verdad que no juega mucho, pero se debe a una situación profesional que todos conocemos".

Sin citarlo, se refería a su situación contractual. García cumple contrato este mes de junio en el Manchester City y suena con fuerza para incorporarse al Barça para la próxima temporada, lo que supondría un fichaje gratis.

Ramos, "hasta 2046"

00.28 min Luis Enrique: "Si hay alguien que puede llegar a 2026 es Sergio Ramos"

El catalán sería uno de los compañeros en la zaga de Sergio Ramos, de quien Luis Enrique ha vuelto a elogiar su capacidad al ser preguntado por la intención del camero de seguir hasta 2026: "Yo creo que escuchasteis mal, dijo 2046. Si hay alguien que puede llegar, ya te digo que es él. Sergio sabe que es una cosa difícil porque nadie lo ha hecho antes. No sé si estaré en 2026, pero seguro que el que esté estará encantado de contar con un jugador como Sergio".

Aunque más adelante en la rueda de prensa, el técnico ha recomendado a Ramos "vivir el presente". "Lo mejor que puede hacer un ser humano es centrarse en el presente y disfrutar de una concentración más de la selección y tres partidos de clasificación. Ahora Sergio tiene partidos imporantes con su club".

Sobre la lista actual, Luis Enrique ha descartado que vaya a suponer la definitiva o una referencia para la Eurocopa: "En esta lista hay jugadores como Merino, Adama, Reguilón o Kepa que podrían estar, pero no significa que no puedan estar en la Eurocopa. Como también hay jugadores de esta que puede que no vayan", algo que dependerá del "rendimiento inmediato y también ver su rol en la Selección".

"��️ @LUISENRIQUE21: "Conozco mucho a @JordiAlba y él me conoce a mí".



➡️ "Estoy muy contento de que vuelva. Tiene un gran nivel".

Uno de los regresos es el de Jordi Alba al lateral izquierdo, de quien se dijo en su momento que no acudía a la selección por su mala relación personal con el asturiano: "Conocerse mucho tiene cosas buenas y otras no tan buenas, en mi caso yo creo que es positivo. Conozco mucho a Jordi y él me conoce a mí. Y sabe de que pie cojeo. Contento de que vuelva Jordi, nadie duda de su nivel".

Sobre el hecho de que acuda un solo lateral derecho, Pedro Porro, y la polivalencia de algunos futbolistas también ha hablado: "He dudado hasta el final, pero con la selección que tenemos, adaptaremos alguno de otras líneas".

"El cambio de sistema son los deberes que os pongo a vosotros y a los entrenadores rivales. Puedo cambiar el sistema o no, no me gusta dar pistas", ha advertido.