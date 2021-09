LaLiga ha hecho públicos los límites salariales de los 42 equipos españoles que componen la Primera y Segunda División. Unos topes que encabeza el Real Madrid, pero que se ven drásticamente reducidos debido a la crisis económica que supone para los equipos el coronavirus.

El presupuesto más alto lo tiene el Real Madrid, con un límite salarial de 468 millones de euros. Es decir que los blancos pierden un 25%, 173 millones menos respecto al pasado año (641), pero aún así es el 'grande' que mejor parado sale de esta crisis.

Y es que el Barcelona pase a tener un tope salarial de 382 millones de euros para la campaña 2020/21, pasa a tener 289 millones menos que la temporada anterior, un 43% menos.

En el caso del Atlético de Madrid, los rojiblancos pasan de 348 millones del año pasado a 252 este curso, una reducción de 95 millones (el 27,5% menos respecto al curso anterior)

El cuarto equipo con mayor límite salarial es el Sevilla que, con 185 millones, se mantiene en las cifras del año pasado.

Tras esos cuatro clubes, se sitúan el Villarreal, con un límite de 145,2 millones y uno de los pocos clubes que ha podido aumentar su límite de gasto (un 33,6% más que el curso pasado, cuando dispuso de 108,5 millones) y el Athletic Club, que dispone de 119,8 millones para su plantilla, un 16,1% más.

Junto al Barcelona, los clubes a los que se ha reducido en mayor medida su capacidad de gasto en plantilla son el Valencia (un 39,4% menos, de 170 millones a 103), el Levante (un 31,1% menos, de 54,6 millones a 37,6), el Betis (un 28,9%, de 100,3 millones a 71,3) y el Atlético (27,5% menos).

514 millones menos para Primera

En total, los límites salariales de Primera se han reducido en 514 millones respecto a la temporada 19/20. Se pasa de 2.847 a 2.333 millones de euros, una reducción de 514 millones de euros, un 18% menos.

Tebas explicó que esta reducción podría tener que ser mayor en el caso de que no se pueda dar acceso al público a los estadios por la pandemia en toda al temporada.

"En el peor de los casos, que no tengamos nada de público hasta el final de temporada, hay un exceso de coste de plantilla de 707 millones, que no afecta a todo el mundo por igual, cuanto más grande es el club más le afecta", explicó Tebas, que se mostró esperanzado de poder mejorar ese escenario si puede entrar algunos espectadores al final de la presente temporada.

LaLiga ha publicado los límites salariales para los equipos de Primera y Segunda. cropper

Preguntado por la situación del Barcelona, Tebas explicó que la estrategia financiera del club azulgrana "permitía su funcionamiento normal sin la pandemia", pero con ella esa situación ha cambiado.

"Yo no puedo decir que el Fútbol Club Barcelona haya hecho nada mal, si no hubiera ocurrido la pandemia no tendría una reducción del 42% de su límite salarial, ni ningún club la tendría", agregó el presidente de LaLiga, que explicó que al Barça le afecta más la ausencia de espectadores, por sus altos ingresos en entradas.

En cambio, en Segunda, slos equipos han tenido un ligero ascenso de 9 millones, algo que se explica con el descenso del Espanyol, lo que hace que ese presupuesto crezca ligeramente.