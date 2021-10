El guardameta español del Oporto, Iker Casillas, estaría "encantado" de volver a defender la portería del la selección española y el Real Madrid. Así se lo ha asegurado a Jorge Valdano en una entrevista para el programa que éste tiene en Movistar.

"¿Si me llama la selección, volvería? Encantado. ¿Si me llama el Real Madrid, volvería? Por supuesto. Yo no puedo olvidar de dónde me he criado", señaló Casillas en un avance de la citada entrevista que se mitirá la próxima semana.

No obstante, el portero no se arrepiente de su salida del club blanco y su marcha al Oporto lo que considera "un paso acertado".

"Creo que si hubiese seguido en el Real Madrid hubiese tenido un final peor de lo que tuve", subrayó Casillas que dejó el club blanco hace más de tres años, en julio de 2015.