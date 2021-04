Fútbol | UEFA

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, se ha opuesto rotundamente a la idea de que los mejores clubes de Europa creen una Superliga, y advirtió de que el organismo no se plegará al chantaje de los clubes más poderosos y ricos del continente.



"Le digo a ciertos clubes, con calma, pero con firmeza: no habrá una liga cerrada. Es bastante simple, no está en la línea de nuestros valores e ideales, tan simple como eso. Pero necesitamos trabajar juntos por el bien de nuestros clubes de fútbol y corregir lo que se necesita poner correctamente", aseveró Ceferin en su discurso de apertura del 41 Congreso Ordinario de la UEFA que acoge Helsinki.



El presidente del máximo organismo del fútbol europeo se mostró tajante en esta postura y lanzó un mensaje a los clubes y las ligas nacionales, mezcla de advertencia y conciliación. "No manda el dinero y la pirámide del fútbol debe ser y será respetada. Es así de sencillo", dijo dirigiéndose a los clubes poderosos de Europa.



"No vamos a ceder al chantaje de quienes piensan que pueden manipular las pequeñas ligas e imponer su voluntad en las asociaciones porque piensan que son todopoderosos por los ingresos astronómicos que generan", añadió.

Ceferin afirmó que "los clubes no son los únicos que se preocupan del fútbol", sino que también lo hacen UEFA, FIFA, y las asociaciones nacionales, "hoy más que nunca". "Por supuesto que nos preocupamos de los aspectos financieros, pero sólo para poder compartir más con clubes y asociaciones para desarrollar el fútbol por toda Europa", admitió.

“Trabajaremos juntos por el bien del fútbol de clubes“

En el lado conciliador, Ceferin anunció que la UEFA quiere elaborar un plan estratégico para los próximos cinco años junto a los clubes y la ligas nacionales para desarrollar el fútbol europeo del futuro. "Trabajaremos juntos por el bien del fútbol de clubes para encontrar soluciones prácticas a sus problemas y corregir los desequilibrios todo lo posible", señaló.

"Estoy convencido de que con los clubes, ligas y el FIFPro podemos hacer grandes cosas. Clubes y FIFPro lo comprenden y trabajan extremadamente bien juntos, espero que un día la EPFL (la asociación de las ligas europeas) lo comprenda también. Demostremos al Comisionado Europeo (de Educación, Cultura, Juventud y Deporte) Tibor Navracsics que en UEFA el diálogo social no es un sueño, sino una realidad", prosiguió.

El presidente del organismo continental envió un mensaje "claro, simple y esperanzador" a los miembros del Congreso de no tener "miedo", entre otras cosas, a las "reformas, asumir responsabilidades, la buena gobernanza y transparencia y renovar el 'fair-play' financiero".

"Tenemos las mejores competiciones del mundo" "Respetemos el pasado y nuestras tradiciones y las decisiones de los que estaban antes que nosotros, pero no tengamos miedo a avanzar ni a tomar acciones porque la UEFA no es una organización que quiera captar titulares sino que deja que sean sus competiciones las que hablen", remarcó. Para el esloveno, las competiciones que organizan "son las mejores del mundo". "Creemos que los hechos hablan más alto que las palabras, continuemos así, nada de promesas ni palabras vacías, nada de escándalos, actuemos, con humildad, respeto y profesionalismo", subrayó, pidiendo ser "proactivos" para poder enfrentarse a los "demonios" del fútbol como son "la violencia, el dopaje, la corrupción o los amaños". El dirigente habló de la transparencia y el buen gobierno, remarcando que "no sólo están de moda sino que son valores loables y respetables", solicitando que los miembros del Congreso que aprueben las medidas destinadas a ellos como el limitar los mandatos del presidente y miembros del Comité Ejecutivo. "Son cambios esenciales si queremos reconstruir nuestra imagen, restaurar nuestra credibilidad y fortalecer nuestra legitimidad", confesó. Ceferin se refirió también a la "visión estratégica" que quieren desarrollar, un plan de "cinco años que no sale de la nada como sucedía en el pasado ni de ningún anónimo burócrata escondido en una oficina en la orilla del Lago Ginebra" y anunció la asignación de un millón de euros adicional para cada asociación nacional. Sobre la nueva Eurocopa de 2020, consideró que "algunas de las dificultades que conllevan han sido pasadas por alto o minimizado". "Trece anfitriones diferentes, trece diferentes legislaciones, diferentes monedas, pero cuando veo el compromiso e inversión de las asociaciones nacionales no dudo por un segundo que tendrá éxito y que mostrará un inmenso valor simbólico de que Europa está unida en su diversidad", resaltó. El mandatario no se olvidó del 'fair-play' financiero, en el que cree "firmemente" y que "no debe ser visto únicamente como un significado de austeridad". "Ha sido eficiente para reducir considerablemente las deudas de los clubes", comentó. También pidió insistir en el 'fair-play' social de cara a proteger "a los clubes amateur", sobre todo a la hora de traspasar sus mejores valores futbolísticos, "el respeto por los derechos humanos y del trabajador y a los niños", demandando "no tolerar el racismo, ni el sexismo ni la homofobia, o la discriminación a las personas discapacitadas". "El 'fair-play' financiero ha hecho las competiciones más justas y a los clubes más saneados. El 'fair-play' social hará el fútbol más abierto a los que lo aman y lo juegan", agregó al respecto. "Que el fútbol una a la gente en lugar de separarles, que dé a la gente una razón para soñar", sentenció Ceferin.