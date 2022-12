'Pelé, el nacimiento de una leyenda' es el biopic del futbolista más reconocido del mundo y eso sin el valor de su biografía personal y su contexto histórico. Ese el trabajo de los directores y guionistas Jeff y Michael Zimbalist, que con una realización llena de alardes estéticos esculpen al deportista como un mito surgido de una favela en un país que renegaba de su esencia.

Edson Arantes do Nascimento (1940), "Dico", Pelé" para el agravio y luego para la eternidad, es el mayor de tres hermanos en una familia tan humilde como inusualmente sólida, con un padre exfutbolista que sufre las consecuencias de una temprana lesión con un trabajo de limpiar letrinas.

Su madre se dedicada al servicio del hogar en una familia rica, a años luz de la realidad de su día a día, no quiere saber nada del fútbol que dejó a su marido sin oportunidades. Pero "Dico" estaba llamado a ser una estrella, porque aprendió en la calle el estilo futbolísitico diferenciador de los brasileños y tuvo cualidades físicas y psicológicas para explotarlas.

Pelé, que para muchos es uno de los grandes goleadores de la historia, es en la película también un libertador. Los actores Kevin de Paula y Leonardo Lima Carvalho son los encargados de dar vida a Pelé desde 1950 a 1958.

El origen del jogo bonito

La tradición de los esclavos se convierte en orgullo patrio a través del ginga, origen del 'jogo bonito'', pero que tiene el baldón de no servir para ganar ni en 1950, con el 'maracanazo', ni en el 54. Era un fútbol que se consideraba entretenido pero sin disciplina, un fútbol espectáculo condenado al fracaso, un juego poco científico, incontrolable.

Nada mejor que el escaparate mundial para contrastar esencias y el espejo, encima, es la pulcritud de una Suecia de laboratorio que imponía su fútbol físico y eficaz. La película empieza poniendo al héroe frente a la proeza en Suecia, a los 17 años, y cierra todo un ciclo, salpicado de vida familiar, de barrio y de un país liderado por élites sociales y deportivas que quieren ser europeas, con el triunfo en ese campeonato.

El '10' de Brasil no iba solo: Vavá, Garrincha, Zagallo, eran parte de un once que no volvió a ilusionar tanto hasta del mundial de España 82 -Sócrates, Zico, Eder, Alemao... -, aunque no ha parado de generar astros y estilistas, jugadores de pedigrí brasileiro. Pero nadie como Pelé ha ganado tres mundiales, el primero con 17 años.

Aunque su éxito es forjar una identidad, una marca que deriva en la actual pentacampeona. El pequeño "Dico" acaba uniendo a su familia en torno a un sueño, y a un pueblo, en torno a un orgullo: el de su fútbol con identidad.

Tras su presentación en abril en el Festival de Tribeca (Nueva York) y su estreno oficial en mayo en Estados Unidos, la película llegará a España en agosto, con la posible promoción de uno de sus productores, Edson Arantes do Nascimento, Pelé.