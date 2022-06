Fútbol | Real Madrid

Iker Casillas se va del Real Madrid. Lo que parecía imposible después de verle levantar la Décima Copa de Europa -aunque con controversia- y se había complicado con varios amagos y parones en la negociación por su salida se ha hecho realidad finalmente este sábado, tras 16 años del portero y hasta ahora capitán en el primer equipo; 25 contando los nueve que pasó en la cantera.

A sus 34 años, y después de un palmarés casi inigualable, el mostoleño pone rumbo a Oporto, donde le espera un técnico que conoce la 'Fábrica' de talentos del Madrid: Julen Lopetegui.

Ese palmarés incluye cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y, lo más destacado, tres Champions League. Amén de más de setecientos partidos oficiales con el primer equipo (725), en los que ha encajado 752 goles; un promedio ligeramente superior a gol por partido.

Porque ese ha sido su oficio, parar goles. Lo ha ejercido con la camiseta blanca -metafóricamente, puesto que el portero juega de otro color- desde un 12 de septiembre de 1999 en 'La Catedral' de San Mamés ante el Athletic de Bilbao, con tan solo 18 años.

Ya con 16 había sido incluido por primera vez en una convocatoria del primer equipo, pero fue de la mano de John Benjamin Toshack, luego reemplazado por Vicente del Bosque, cuando llegó su puesta de largo.

Al año siguiente el Madrid ganó la Liga, la primera de su palmarés, ya con Florentino Pérez en la presidencia del club. Comenzaba la era de los 'Galácticos', aunque él siempre prefirió decir que no era galáctico, "soy de Móstoles" .

Pero en la siguiente temporada comenzó la "era Guardiola" del Barça y al Madrid le tocó encajar un doloroso 2-6 en el Bernabéu . Una goleada sonrojante que, sin embargo, parecía no afectar a la titularidad del 'Santo' una vez más.

De hecho, los críticos decían que el Madrid era "Casillas, Ronaldo (Nazario) y nueve mas" . Y cuando 'O Fenómeno' no marcaba, era solo Casillas. La entidad vivió el relevo en la presidencia e Iker una nueva etapa.

A pesar de haber ganado de nuevo la Liga en 2003, Florentino Pérez decidió prescindir de Del Bosque y el equipo vivió una etapa de sequía de títulos. Algo que no pareció afectar a Casillas, cuya 'santidad' no estaba bajo sospecha entonces.

En lo extradeportivo, el ambiente estaba enrarecido por el pique con el Barcelona. La tensión generada en los 'clásicos' amenazaba la convivencia en una selección campeona de Europa y del Mundo. Casillas y Xavi tendieron puentes entre ambos vestuarios y eso no gustó a Mou.

Sin embargo, la política de fichajes no parecía afectar aún demasiado a la cantera. El primer técnico de la segunda etapa fue Manuel Pellegrini, pero el chileno fue despedido por la puerta de atrás después de otro año en blanco.

Suplente una década después con Mou

Llegó el 22 de diciembre de 2012 y Casillas experimento en Málaga su primera suplencia por motivos técnicos en una década. El sustituto fue Antonio Adán. Tras el parón navideño el capitán recuperó la titularidad, pero una lesión en un partido de Copa ante el Valencia, provocada por su compañero Álvaro Arbeloa, obligó al club a buscar en el mercado de invierno un recambio y ficharon a Diego López.

El gallego relegó de nuevo a Casillas a la suplencia, convirtiéndose en el favorito de Mourinho y ampliando la brecha entre el técnico y las 'vacas sagradas' del vestuario; entre estos estaba Iker. La derrota en la final de Copa ante el Atlético precipitó la salida del portugués.

Pero la división ya no era solo en el vestuario, sino también en la grada del Bernabéu. Una parte, la más proclive a Mou, le acusaba de ser el 'topo' que filtraba a la prensa los secretos del primer equipo. Acusación que, en buena medida, fue alimentada por 'The Special One'.

El Madrid fichó entonces a Carlo Ancelotti, un entrenador con un perfil más abierto y dialogante. Sin embargo, el italiano optó por Diego López como titular en Liga y Casillas en las otras dos competiciones. Mal consuelo que se convirtió en pesadilla cuando de nuevo un compañero de equipo, Sergio Ramos, le provocaba una lesión en el primer partido de Champions contra el Galatasaray en Estambul.