No ha podido ser. El FC Barcelona necesitaba ganar al Atlético de Madrid en la última jornada si quería conseguir alzar su 23º título de Liga en una de las temporadas más convulsas que ha vivido el club blaugrana y no lo ha hecho. [Crónica del FC Barcelona 1 - Atlético de Madrid 1, por Felipe Fernández]

La derrota de los colchoneros en campo del Levante y su empate frente al Málaga en el Calderón habían puesto al alcance de la mano la Liga al equipo de un Gerardo 'Tata' Martino, más fuera que dentro pasara lo que pasara.

La no consecución del título pone al argentino directamente en la puerta de salida sin tiempo de despedirse. Y eso que los números de Martino en Liga han sido los mismos que cosechó Guardiola en su primer año como entrenador del primer equipo, la temporada que deslumbró al mundo con los seis títulos: 27 victorias, 6 empates y 5 derrotas (87 puntos).

La percepción en Can Barça de "fracaso" de temporada es absoluta después de no aprovechar las oportunidades recibidas en Liga, caer en cuartos de la Campions y perder la final de Copa del Rey. El ganar la Supercopa no consuela a nadie.

Prueba de ello han sido los pitos al equipo y al entrenador en el último partido y los aplausos para el Atlético campeón.

Los tropiezos de Atlético y Real Madrid reenganchan al Barça Cuando todo estaba perdido ya, cuando hasta figuras como la del segundo capitán ("Estamos jodidos. Hemos perdido la Liga, decimos adiós a la temporada. Hacemos autocrítica. Borrón y cuenta nueva", aseguró Xavi tras el empate ante el Getafe) aseguraban que ya no había opciones de ganar algún título, resulta que de rebote aparece un rayo de sol entre tanto nubarrón ("Este año no ganaremos ningún título y espero que sirva para otros años. Hemos cometido errores que no son propios de los jugadores que juegan en la Liga", llegó a manifestar Busquets). Todo eran predicciones de futuro sobre las salidas y los fichajes. Martino desvelaba que no seguiría ("Las oportunidades se reclaman cuando es lógico hacerlo. A veces sientes que no das la talla. Analizaré lo que tengo en mi cabeza antes de decidir", dijo tras el empate en el Getafe); Dani Alves, Cesc y Alexis sonaban como transferibles y se preparaba la despedida más digna para Valdés y Puyol. Menos mal que la FIFA reculó y suspendió la prohibición de fichar, algo que abría la cancela a los Ter Stegen, Rafinha, Deulofeu y compañía. Alguna noticia buena teníamos que tener, se barruntaba por la Ciudad Condal. Lo que no se podía esperar nadie es que el no ganar al Getafe en el Camp Nou (2-2) ni al Elche en el Martínez Valero (0-0) significaran dos puntos vitales. Todo gracias a la inestimable ayuda de Atlético de Madrid y Real Madrid.