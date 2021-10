El Barcelona se ha impuesto al Celta por 3-0 con dos goles de Neymar, en una victoria que, aunque importante, queda en segundo plano tras la grave lesión del guardameta Víctor Valdés, quien tuvo que ser retirado en camilla. Las pruebas han confirmado que sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. [Datos y estadísticas del FC Barcelona 3 - Celta 0].



Aunque cada caso es único y los plazos de recuperación varían, Valdés tendrá que pasar por el quirófano y podría permanecer unos seis meses de baja, algo que le impediría volver a vestir la camiseta del Barcelona, ya que finaliza voluntariamente contrato este año. Además, tampoco podría jugar con la selección española en el Mundial de Brasil.

Lesión de Valdés

De lo que pudo ser el 2-0, se pasó a la lesión de Víctor Valdés. El guardameta azulgrana se dañó la rodilla derecha en una jugada intrascendente, tras atajar un lanzamiento de falta sin apenas peligro del chileno Orellana. Al caer al suelo y apoyarse, Valdés se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha.



El partido continuó con Pinto bajo palos y el equipo de Martino abriendo trochas en la maleza defensiva del Celta. Aprovechando que uno de los centrales, Gustavo Cabral, se había lesionado y no estaba sobre el césped, Messi encontró un hueco como una avenida y se plantó solo ante Yoel para esta vez no fallar y batirle con la frialdad que le caracteriza. Era el 2-0 y corría el minuto 29.



Con ese resultado en el marcador se llegó al descanso, sin que el Celta hubiese sido capaz de llegar con peligro a la portería barcelonista ni una sola vez.



Tras la reanudación, pensando seguramente en el derbi contra el Espanyol del próximo sábado, Martino sentó a Iniesta, que arrastraba molestias en su pierna izquierda, y sacó a Sergi Roberto. Luis Enrique no hizo cambios.