El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dicho, tras la victoria por 3-2 frente al Levante en el Vicente Calderón, que los futbolistas del conjunto rojiblanco están haciendo "cosas que seguramente serán inolvidables" y destacó que su equipo tiene "mucho corazón y mucho trabajo".



"Cuando no se tiene el partido esperado y cuando todo aparece con situaciones negativas, el equipo lo resuelve con argumentos, con tesón, con paciencia y con mucha intensidad desde el minuto 2 hasta el 93. En la dificultad encontramos soluciones y eso es muy saludable para el futuro", explicó en rueda de prensa.



"El equipo no cedió y eso sinceramente creo que el hincha del Atlético de Madrid necesita estar cerca de estos jugadores, porque están haciendo cosas que seguramente serán inolvidables", continuó el técnico, que respondió con "silencio" cuando fue preguntado por los números del equipo rojiblanco y si éstos eran estratosféricos.



También destacó el "gran partido" del hispano-brasileño Diego Costa: "El penalti lo definió con una categoría enorme, después de mucha responsabilidad en los penaltis anteriores. No se pudo entrenar ayer y sigue demostrando que si hubiesen estirado el Balón de Oro por ahí lo peleaba un poco más".



Los goles del Levante llegaron en fallos defensivos del Atlético. "Pero siempre el fútbol son errores. Y nosotros no estamos exentos de cometerlos. Es normal que también nos podamos equivocar. Hoy, sin duda, tuvimos equivocaciones, pero yo me quedo con lo positivo. El equipo nunca negoció nada, siempre fue para adelante con mucho amor propio, mucho corazón y, con el apoyo de la gente, fue un partido de los históricos del Atlético. Hoy hubo mucho fútbol en la cancha".



También recalcó que cada encuentro hay que competir y luchar mucho para ganarlo. "Sin duda. No me cansaré de decirlo. Sabemos nuestras limitaciones y nuestras dificultades. En todas las facetas nos sentimos muy identificados con la gente que hoy tiene que remar día a día para salir adelante. Y nosotros somos eso, con mucho corazón, con mucho trabajo y que dependemos de hoy", valoró.



El Atlético es líder de la clasificación, a expensas del resultado de mañana del Barcelona en Getafe. "Mañana voy a estar con mis hijos. Hoy es el cumpleaños de mi 'viejo', cumple 70 años. Feliz de estar con mis hijos y con mi padre para disfrutar el día de mañana. ¿Qué posiblemente veremos fútbol? Sí, veremos un poco", dijo.

“Nos sentimos muy identificados con el trabajo“

Simeone cumple el próximo lunes dos años como técnico del Atlético de Madrid. "Siempre imaginamos lo mejor. Cuando uno empieza un trabajo se ilusiona con lo mejor. Nos sentimos muy identificados con el trabajo, la posibilidad de crecer y los chicos han evolucionado enormemente de hoy a hace dos años atrás", valoró.



"Es el todo. No hay una sola situación. Es psicológico, físico, táctico... Acá hay un club muy unido por un objetivo y no vamos a renunciar a pensar en el partido a partido, porque para nosotros es la vida el partido a partido", añadió.



Por último, preguntado por qué le pedirá a 'Papa Noel', el técnico respondió: "Salud. En el lugar donde estamos no podemos pedir. No sería justo para un montón de gente que sí tiene muchas necesidades. Tener salud, fuerza, energía y poder ser un tipo transparente siempre, vaya bien o mal".