Sudáfrica, 1 - España, 0 | Fútbol

La FIFA ha confirmado este jueves que "actualmente se encuentra en el proceso de recopilar el reporte oficial del partido para determinar los posibles pasos a seguir", en referencia al amistoso Sudáfrica - España, en el que la selección española hizo un cambio más de los debidos.

El comunicado difundido este jueves por la FIFA reconoce que "desde un punto de vista estrictamente general, las reglas del juego (regla 3) establecen que en los partidos de selecciones nacionales A se puede utilizar un máximo de seis sustitutos" y también explica que si se incumpliera tendría efectos en la puntuación de la clasificación mundial.

"No obstante lo anterior, queremos enfatizar que nos encontramos actualmente en el proceso de recopilar el reporte oficial del partido en cuestión con el objetivo de determinar los posibles pasos a seguir", concluye el comunicado.

La radio sudafricana Eyewitness News, citando fuentes del organismo rector del fútbol, anunció este miércoles que la FIFA había declarado nulo, a efectos de clasificación, el mencionado amistoso por haber realizado el combinado español un cambio más al entrar el portero Pere Reina por el lesionado Víctor Valdés.

De acuerdo con la citada radio, el resultado del partido no computaría para la clasificación mundial que elabora la FIFA aunque también revelaba que la organización iba a estudiará tomar nuevas medidas después de analizar el informe oficial del partido.

'Se deben cumplir las reglas'

El cambio de Reina por Valdés, que así evitó que un jugador de campo actuara como guardameta, provocó un enfrentamiento entre el seleccionador sudafricano, Gordon Igesund, y varios miembros del equipo español.

Igesund explicó al término del partido que no se opuso a que se hiciera la sustitución, sino que la cuestión debía consultarse con el colegiado y no con él. "Ellos -los jugadores españoles- me preguntaron a mí, y yo les dije que debían preguntarle al colegiado", aseguró Igesund en la rueda de prensa posterior al partido.

"Creo que se deben seguir las reglas", concluyó tras el partido el preparador sudafricano, que subrayó que en los partidos internacionales que organiza la FIFA existe una normativa a cumplir.

El seleccionador nacional español, Vicente Del Bosque agradeció a Sudáfrica que aceptara la entrada de Reina, y apeló a la "deportividad" para explicar la excepción a las reglas.

La FIFA elabora su clasificación mundial teniendo en cuenta las victorias y empates de los equipos, que tienen diferente valor dependiendo de la categoría del partido -amistoso, oficial, competición local o internacional, etc.- y la posición en la clasificación, entre otros factores.