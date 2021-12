Ficha técnica: 1 - Sudáfrica: Khune; Nthethe, Ngcongca, Khumalo (Xulu, m.46), Matlaba; Furman, Jali, Manyisa (Zungu, m.62), Claasen (Tshabalala, m.46), Rantie; y Parker (Patosi, m.90). 0 - España: Casillas (Víctor Valdés, m.46 (Reina, m.80)); Arbeloa, Albiol, Sergio Ramos, Monreal; Xabi Alonso (Navas, m.61), Busquets, Iniesta (Koke, m.74); Pedro (Mata, m.61), Villa (Negredo, m.57) y Llorente (Cazorla, m.46). Goles: 1-0, m.56: Parker.



En 2010 toda Sudáfrica vibró con España y con su victoria en el Mundial. Ahora tocaba visitar aquella tierra y a aquella gente para devolver el favor en forma de partido amistoso. Todo estaba en el guión excepto caer derrotados ante los Bafana Bafana y llevar así de nuevo el éxtasis al estadio Soccer City de Johannesburgo. [Así hemos narrado el Sudáfrica 1 - España 0 en RTVE.es]



La selección española no ha podido con la selección sudafricana en uno de los partidos más grises de la Roja desde que Vicente del Bosque llegó al banquillo. El solitario gol de Parker decanta para los africanos un partido del que Víctor Valdés se llevará el peor recuerdo después de tener que retirarse lesionado en el minuto 75.



El partido tenía todos los ingredientes para ver un bonito espectáculo ya que España volvía al estadio donde tocó la gloria y enfrente estaba un equipo sudafricano en el que brotaba el descaro. La única pega estaba en las gradas del Soccer City ya que no llenaron hasta que en el descanso se abrieron las puertas para todo el mundo.



Los afortunados pudieron colarse y, sobre todo, pudieron perderse una primera parte horrible, especialmente por culpa de una insulsa y desdibujada España.



El equipo titular de Del Bosque lucía 10 jugadores que aquel 11 de julio inolvidable del 2010 pasaron a la historia. El único invitado era Monreal en el lateral zurdo, posición que en aquella final ocupó Capdevila.



A los tres minutos de partido Villa adelantó a España pero el gol no subió al marcador y es que el asturiano venía del fuera de juego. Este gran arranque fue un espejismo ya que la Roja estuvo irreconocible durante la primera hora de partido.



Ante la presión de los Bafana Bafana, España dominaba la posesión pero su juego era lento, ineficaz. La distancia entre las líneas era demasiado grande y de ahí que las mejores ocasiones fueran para los locales.



La primera acabó con el balón en el larguero de Casillas después de que el disparo de Manyisa fuera desviado por Sergio Ramos en el minuto 17. La segunda exigió al capitán meter los puños para despejar el remate de Parker.



La única ocasión de peligro de España estuvo en la cabeza de Llorente en el 26’. El delantero no acertó con su cabezazo al centro de Pedro desde la derecha a pesar de rematar solo y sin oposición.