El Soccer City de Johannesburgo es un estadio especial para Xabi Alonso —y no por el plantillazo en el pecho que le propinó De Jong— porque allí se convirtió en campeón del mundo. [Guinea Ecuatorial - España en vivo, sábado a las 22:00h. en RTVE.es]



Ese mismo estadio puede ser el que le vuelva a hacer vestirse rojo, del nuevo rojo sangre de la selección, el próximo martes 19 después de casi ocho meses fuera de las convocatorias de Vicente del Bosque.



El salmantino ha vuelto a llamar al mediocampista del Real Madrid y todo apunta a que no será titular en Malabo ante Guinea pero sí en Sudáfrica para hacerlo coincidir de nuevo con su 'media naranja' Sergio Busquets.



En los entrenamientos de la Roja en Las Rozas se ha dividido el plantel en dos equipos a la hora de ejercitarse. Por un lado el once que presumiblemente será titular contra Guinea y por otro el que saltará de inicio al Soccer City.



Los gladiadores en Malabo pueden ser Reina en la portería; una defensa formada por Juanfran y Alberto Moreno en los laterales, con los exsub-21 Íñigo Martínez y Bartra como centrales; un centro del campo compuesto por Javi Martínez, Koke, Cazorla, Navas y Mata; para dejar en punta de ataque a Álvaro Negredo.



El jugador del Bayern de Múnich Javi Martínez se tuvo que retirar de la última sesión de entrenamientos de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), tras recibir un golpe en la rodilla, antes de afrontar el viaje a Guinea Ecuatorial.



Las sustituciones darán minutos al resto de convocados que gozarán de la titularidad en el estadio mágico para el fútbol español de Johannesburgo. Casillas, Arbeloa, Albiol, Ramos, Monreal, Xabi Alonso, Busquets, Iniesta, Pedro, Villa y Llorente se perfilan como los titulares en la que será la vuelta del dúo made in Del Bosque Busquets-Alonso.



El último partido en el que Xabi Alonso jugó con España fue el disputado en el estadio de Saint-Denis ante Francia — como no, con Busquets al lado— con triunfo para la Roja por cero a uno.

El donostiarra no jugó la Copa Confederaciones Después de la final de la Copa del Rey, el tolosarra encadenó sus problemas de pubalgia con una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. A su vuelta ya se ha ganado de nuevo la titularidad en el Real Madrid y el reconocimiento indiscutible del Bernabéu.



Durante la ausencia de Alonso, el Real Madrid acusó su baja y la selección española también. En Brasil, Del Bosque tiró del ‘método Barça’ y tuvo que otorgar todo el medio del campo a Busquets, con Xavi, Iniesta y Mata o Silva por delante.



Esta opción no es la que más agrada al salmantino ya que siempre ha sido fiel al doble pivote Xabi-Busi. Ocho meses después, por fin podrá tenerlo de nuevo de cara a la preparación del Mundial 2014.



El regreso de Alonso al Real Madrid ha hecho que el equipo blanco recupere el rumbo desde la medular, el tolosarra ha aportado el ansiado equilibrio que quiere Ancelotti. Eso también lo quiere Del Bosque.



Al equilibrio hay que sumarle los robos y la salida de balón que proporciona el vasco. El complemento perfecto para Busquets.