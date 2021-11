El derbi ya no es propiedad del Madrid

Ficha técnica: 0 - Real Madrid: Diego López; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao; Khedira, Illarramendi (Modric, m.46); Di María (Bale, m.46), Isco (Morata, m.73), Cristiano Ronaldo; y Benzema. 1 - Atlético de Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda, Godín, Filipe; Arda (Cristian Rodríguez, m.89), Tiago, Gabi, Koke; Diego Costa (Baptistao, m.85) y Villa (Raúl García, m.87). Goles: 0-1, m.11: Diego Costa. Árbitro: Mateu Lahoz (colegio valenciano). Amonestó a Coentrao (40), Ramos (67), Arbeloa (77) y Pepe (80) por el Real Madrid; y a Arda (38), Koke (43), Diego Costa (48), Filipe (61) por el Atlético. Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liha BBVA disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 79.845 espectadores.

El Real Madrid ya no es el dominador absoluto de los derbis ante el Atlético de Madrid. El 'clásico' madrileño fue para el mejor, el colíder de la Liga empatado a puntos con el Barça y con pleno de victorias; y ese honor es del Atleti. [Datos y estadísticas: Real Madrid - Atlético de Madrid]

Los dos líderes de la Liga se distancian ya a cinco puntos de su máximo rival, al que se le presume mucho trabajo por delante para tratar de convencer de nuevo a su parroquia. 14 años después, el Atlético conquista el Bernabéu en Liga y gana su segundo duelo consecutivo en casa del vecino, después de la final de Copa.

Sorprendió el técnico Carlo Ancelotti dando la titularidad a Illarramendi en detrimento de Modric, aunque la novedad fue eclipsada por la presencia en el banquillo de inicio del galés Gareth Bale.

Su homólogo Diego Simeone lo tenía más claro desde el principio y la suplencia de Mario Suárez en favor de Tiago Mendes era solo una medida de precaución por la reciente lesión muscular del madrileño.

Por eso no sorprendió que desde el inicio el balón estuviera más en los pies de los madridistas, con un Atlético presionando para robar y salir a la contra. El centro del campo del Madrid se vio enseguida superado por el buen hacer de Koke Resurrección y Gabi. 'Illarra' no aparecía y eran otros, no habituados, los que tenían que iniciar la jugada.

Así llegó el primer gol del partido, gracias a un robo de Filipe Luis a Di María, quien no debió intentar regatear tan cerca de su portería. El balón le llegó a Koke, que aprovechó la sorpresa de la defensa blanca para centrar a la espalda de Arbeloa, donde esperaba Diego Costa para batir por bajo a Diego López (minuto 11).

Gol que refleja con total precisión el estilo del Atleti y encumbra un poco más al hispano brasileño Costa, que está cada vez más cerca de la selección española.

Enfrentados dos equipos netamente contragolpeadores, la situación se ponía más que favorable a los rojiblancos, sobre todo ante la incapacidad del ataque del Madrid para elaborar jugadas rápidas de ataque entre las líneas tan juntas. Dos cabezazos de Benzema pasados los 20 minutos fue lo primero destacable.

El Atlético, sin hilvanar demasiado sus ocasiones, las tenía mejores para dar algún que otro susto y poner al Bernabéu un poco en contra de los suyos. Tiago perdonó un cabezazo claro en un córner, con toda la portería para él y libre de marca.

Pero el mayor susto lo dio Costa a su propio equipo cuando se fue al suelo tras un bloqueo de Arbeloa y este le hizo un corte fortuito en el gemelo de la pierna izquierda. Se reincorporó sin consecuencias, pero apuntando la matrícula del lateral madridista.

El equipo de Simeone llevaba el duelo a su terreno, puesto que las interrupciones cortaban el ritmo de juego del Madrid, si es que en algún momento trataron de imponer alguno. La ventaja pudo incluso aumentar de no mediar las paradas de Diego López, primero al cabezazo de Godín en otro córner mal defendido y luego ante el intento de aprovechar el rechace de Costa, con enganchón posterior incluido sin que les viera Mateu Lahoz.

Debuta Bale en el Bernabéu No quiso guardar más Ancelotti sus mejores cartas y dio entrada a Bale y Modric tras el descanso. Los damnificados fueron Di María e Illarramendi; flojos, pero no más que el resto de sus compañeros en los primeros 45 minutos. En lo que tardaron en entrar en el engranaje -algo oxidado- del equipo de Ancelotti, Diego Costa seguía incordiando a la defensa del Madrid y mandando algún que otro aviso con peligro. Tuvo una muy clara a los 15 minutos de la reanudación en un mano a mano con su tocayo López, pero el meta gallego la paró con los pies y luego Pepe se interpuso en el disparo de Villa. Contraatacó el Madrid y Bale forzó una falta en la frontal, pero Cristiano Ronaldo la mandó a las nubes. Luego lo intentó el propio extremo galés desde el pico derecho del área, como hace habitualmente Di María, pero Courtois no tuvo problemas en blocar un disparo sin demasiada convicción. El paso de los minutos vio aumentar el dominio del Madrid, consecuencia del esfuerzo físico del Atlético en la contención. El belga Courtois tuvo cada vez más trabajo, como en un tiro lejano de Cristiano Ronaldo que le botó y casi se le envenena. Modric mandó fuera la volea en el rechace, pero por poco. Ancelotti se la jugó a falta de 20 minutos con la salida de Álvaro Morata por Isco Alarcón, un cambio protestado por la grada, aunque tampoco fue el mejor partido del malagueño desde que está en el Madrid.