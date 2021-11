Más allá de la existencia de una oferta económica superior, Neymar Da Silva ha asegurado que el instinto de su corazón y no el dinero fue lo que le ha llevado a aceptar la oferta del FC Barcelona, donde jugará las próximas cinco temporadas.

“Mi corazón estaba con el Barça“

"Mi corazón estaba con el Barça", ha dicho Neymar, poco después de ser presentado como jugador del cuadro azulgrana. Impresionado por su recibimiento, Neymar vivió su día grande en un Camp Nou que vistió sus mejores galas para recibirlo.



Se dieron cita 56.500 espectadores en el coliseo barcelonista, muchos más de lo que el estadio del Santos, el Villa Belmiro, con capacidad para unos 21.000, puede acoger en cualquier partido oficial.



Un coste total de 57 millones de euros y una cláusula de rescisión de 190 millones. Esas son las grandes cifras del traspaso, pero Neymar ha insistido que no ha sido el dinero lo que le ha llevado a jugar en el Barça, sino la posibilidad de jugar con "los más grandes: Messi, Xavi e Iniesta"; como repitió continuamente.

“Voy donde me dice mi corazón“

"Voy donde me dice mi corazón", ha dicho Neymar, quien admite que está realizando el sueño de su vida. "Es un gran día para mi y para mi familia. He tenido que aguantarme mucho para no llorar durante la presentación en el campo, mi sueño se ha realizado, el sueño de un niño que siempre ha soñado con ello. La emoción es gigantesca", ha indicado.



El juego del Barça y la presencia de Leo Messi "el mejor jugador del mundo" han ejercido de imán para Neymar. "Soy uno de los jugadores con más suerte del mundo por poder jugar a su lado, un honor, y espero seguir ayudándole para ser el mejor del mundo", ha comentado.



Neymar, quien ha comentado que la primera imagen que tuvo del Barça fue el juego de su compatriota Ronaldinho, ha admitido que se ha sentido "feliz" porque grandes clubes, como el Barcelona y el Real Madrid, le hayan pretendido, pero que al final no ha optado por el dinero.

“El dinero es bueno pero yo tengo que sentirme feliz“

"Mi interés y el de mi familia era otro. Hoy ha sido un capítulo más. El dinero es bueno, pero yo tengo que sentirme feliz, porque la felicidad es lo principal. Antes de jugar mi padre siempre me pregunta si estoy feliz y si lo estoy, todo sale bien. El Real Madrid es un gran club, lo respeto, pero me dejé llevar por mi corazón", ha recalcado.



Sin tener una predilección por ningún número, Neymar está convencido de que se va a adaptar rápidamente al fútbol europeo y asegura que viene al Barça a sumar. "Pienso que puedo compartir la responsabilidad para que todos nos entendamos y ganar todo lo posible", ha dicho.



El vicepresidente deportivo, Josep Maria Bartomeu, ha dicho que el fichaje empezó a planearse hace un par de años y que inicialmente estaba previsto que Neymar llegara en junio de 2014, aunque la operación ha tenido que adelantarse por el interés de otros equipos.



También ese interés ha motivado que el traspaso se encareciera de los 40 millones inicialmente presupuestados a los 57 millones de euros finales. "La operación se ha realizado sin intermediarios y en la mismas se incluyen dos partidos amistosos con el Santos", ha dicho Bartomeu. El primero podría jugarse el próximo 2 de agosto, con motivo de la disputa del torneo Joan Gamper.



Andoni Zubizarreta, el director deportivo del Barça, ha leído uno de los primeros informes realizados por el club sobre Neymar data de enero de 2011. "En el mismo se refleja que Neymar se trata de un jugador con una personalidad impropia para su edad, un futbolista que no tiene una ubicación fija en el campo y que resuelve muy bien en el último tercio del campo. Tiene un buen uno contra uno y tiene gol, capacidad de desequilibrio y de combinación", ha dicho.



Aquel informe finalizaba asegurando que el jugador puede ser "uno de los grandes referentes en el fútbol mundial". Esa es la idea del Barça. Zubizarreta está convencido de que en el Camp Nou van a seguir disfrutar de "muchas noches mágicas".