Ficha técnica: 1.- Francia: Lloris, Debuchy, Koscielny (Rami, min.45), Sakho, Evra, Cabaye, Matuidi (Capoue, min.45), Sissoko (Giroud, min.80), Valbuena (Menez, min.86), Benzema y Ribéry. 2.- Alemania: Adler, Lahm, Mertesacker, Hummels, Hwedes, Khedira, Gündogan, Müller ( Bender, min.89), zil, Podolski (Schürrle, min.68) y Mario Gómez (Kroos, min.57). Goles: 1 - 0, min.44, Valbuena. 1 - 1, min.51, Müller. 1 - 2, min.74, Khedira. Árbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (ITA). Sin amonestaciones. Estadio: Stade de France. París.



La selección alemana rompió la buena racha de Francia (1-2), que no conocía la derrota desde que Deschamps se hizo cargo del equipo, tras remontar el gol inicial de Valbuena con los tantos de Müller y Khedira en la segunda mitad de un encuentro amistoso que se disputó en tierras galas.

La renovada Francia de Didier Deschamps se tomó el encuentro ante Alemania como una prueba de fuego antes de luchar con España por el liderato del grupo I en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil. Los 'bleus', que no habían perdido ningún partido desde la llegada del nuevo técnico, querían prorrogar las buenas sensaciones ante una selección alemana algo 'tocada' después de su pinchazo ante Suecia, cuando se dejó remontar cuatro goles en tan solo 28 minutos.

Al margen de lo psicológico, el cuadro dirigido por Joachim Loew también tenía que hacer frente a importantes bajas como la de Bastian Schweinsteiger, Marcel Schmelzer, Marco Reus o Mario Goetze. A pesar de los inconvenientes, Alemania supo recomponerse al gol de Valbuena en la primera mitad para acabar sumando un triunfo vital para mejorar la imagen de la selección antes de la cita mundialista.

Los dos conjuntos salieron al campo como si se tratase de algo más que un simple choque amistoso. No obstante, el partido se tornó mucho más igualado con el paso de los minutos y, a pesar del dominio germano, fue Francia la que generó más peligro cada vez que se aproximaba a los dominios de Adler.

El madridista Benzema, imprescindible en el esquema de Deschamps, pudo estrenar el marcador al intentar culminar una contra de Ribery, pero no acertó en el uno contra uno con el meta alemán.

Para intentar enmendar el error anterior, el francés lo siguió intentando hasta que una jugada aislada decantó el encuentro a favor de los 'bleus'. Justo antes del descanso, Benzema botó una falta de forma magistral y, tras estrellar el balón en la madera, Valbuena enganchó el rechace para empujarla con la testa.

Alemania salió a por el partido al inicio del segundo periodo y de un error de la defensa gala llegó el gol del empate. Tras una gran jugada de los de Loew, Thomas Müller la picó con clase ante Lloris y devolvió la emoción al partido. Tras el tanto, Francia no se achantó y siguió apretando para recuperar la ventaja en el luminoso.

Sin embargo, Alemanía se había venido arriba con el gol de Müller y no estaba dispuesta a marcharse de Francia de vacío. Así, de una conexión madridista entre Özil y Khedira, llegó el tanto de la remontada. Özil amagó un disparo para acabar poniéndole un balón perfecto a su compañero, que no falló ante Lloris. A raíz de ahí, Francia no dio síntomas de querer ir a por el partido y el marcador no volvió a moverse.