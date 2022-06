Ficha técnica: 6 - Atlético de Madrid: Courtois; Juanfran, Cata Díaz, Godín, Filipe (Manquillo, m. 73); Gabi, Mario, Koke; Arda (Raúl García, m. 69); Diego Costa (Adrián, m. 58); y Falcao.

0 - Deportivo de La Coruña: Aranzubia; Laure, Roderick, Insua, Ayoze; Álex Bergantiños, Abel Aguilar; Bruno Gama, Valerón (Andre, m. 73), Camuñas (Salomao, m. 65); y Riki (Bodipo, m. 78). Goles: 1-0, m. 23: Diego Costa.

2-0, m. 28: Falcao.

3-0, m. 41: Falcao.

4-0, m. 64: Falcao (p).

5-0, m. 68: Falcao.

6-0, m. 71: Falcao.

El Atlético de Madrid se ha desquitado de la derrota en el derbi madrileño y en la Europa League con una victoria contundente antes de visitar el Camp Nou en la próxima jornada en la que el protagonista absoluto ha sido el 'tigre' Falcao al marcar cinco goles. [Estadísticas del Atlético de Madrid 6-0 Deportivo de la Coruña]



El colombiano lideró la reacción del Atlético de Madrid y fulminó al Deportivo de La Coruña (6-0) que selló la duodécima victoria del conjunto rojiblanco en este curso de Liga. No pierde el conjunto rojiblanco su condición de intratable esta temporada en el Vicente Calderón. Lo ha ganado todo en casa, sus ocho encuentros de Liga, sus tres compromisos europeos y su duelo de Copa del Rey, una trayectoria impecable que hoy reforzó su posición en las alturas de la clasificación: es segundo por undécima jornada.



La demostración ofensiva destrozó al Deportivo, que se marchó del Vicente Calderón con una nueva derrota, la cuarta en sus últimos cinco encuentros, superado por el poder en ataque del Atlético, que se embolsó el triunfo, la mejor respuesta a sus anteriores dos derrotas en el derbi ante el Real Madrid y en la Liga Europa.



Y eso que, de inicio, no se arrugó el Deportivo, que llegaba en el fondo de la tabla y en cuadro por las bajas en su defensa, con Pablo Insua y el portugués Roderick Jefferson como centrales -entre los dos sumaban tres duelos esta Liga-, pero la incontestable pegada local le derribó mediado el primer tiempo del encuentro.



En nada se parecieron los primeros 20 minutos al resto del choque, porque el duelo empezó equilibrado, con el conjunto rojiblanco incomodó e inquieto por el despliegue de su rival, bien en la presión, en la combinación y en ataque, aunque con ocasiones del Atlético, guiadas por el empuje de Diego Costa. "Me encanta", dijo el argentino Diego Simeone en la víspera del atacante brasileño, tras una semana complicada para el ariete, con expulsión incluida el pasado jueves en la Liga Europa. Diego Costa respondió a la confianza de su técnico desde el minuto 1, con velocidad y con el 1-0 (m. 23), al cabecear un córner de Koke.



Su gol lanzó al Atlético. No se rindió de inmediato el Deportivo, que se acercó al empate con un testarazo precioso, de manual, de Juan Carlos Valerón, que se fue al poste, pero el 2-0, cinco minutos después, dirigido por la visión de juego de Koke y ejecutado por Falcao, sí rompió cualquier resistencia del equipo coruñés.



Aún más el 3-0 (m. 41), de nuevo con el atacante colombiano como único protagonista. Saca goles de cualquier acción. Esta vez fue de un saque de banda. La dejó botar y enganchó un potente derechazo desde la esquina del área. Un golazo más en su cuenta en menos de año y medio como rojiblanco, ya por los 55 tantos, 20 esta campaña.



Ya no quedaba partido con 50 minutos por delante. Sólo un trámite hacia la victoria del Atlético, que prolongó su dominio y aumentó su goleada, con Falcao infalible sobre la portería contraria, con otras dos dianas más, una de penalti (4-0, m. 64) y otra de cabeza (5-0, m. 68), para agrandar el durísimo castigo para el Deportivo.



Y todavía le faltaba otro gol a Falcao. Agarró la pelota dentro del área, sorteó a un rival y mandó su tiro al fondo de la red. El quinto de su cuenta personal, el sexto de su equipo, que reafirma su fortaleza a una semana de su visita al Camp Nou, la siguiente prueba en esta Liga para un Atlético que apunta muy alto en esta campaña.