Bielsa: "Muniain sigue siendo duda"

El entrenador del Athletic de Bilbao, el argentino Marcelo Bielsa, ha confirmado la entrada en el once titular frente al Sporting de Lisboa del central Borja Ekiza por Javi Martínez, sancionado, y ha señalado que la participación de Iker Muniain sigue en duda en la ida de las semifinales de la Liga Europa.

"Seguiremos la evolución del ojo y dependiendo de eso, decidiremos si juega o no", ha comentado el técnico argentino.

Bielsa no se ha aventurado en pronósticos respecto al partido, por lo "imprevisible" del fútbol, y ha explicado que espera un rival más proclive a "ceder" la iniciativa de juego que sus anteriores contrincantes Schalke 04 y Manchester United.

El técnico ha insistido en que "la ilusión" de todo equipo es imponerse, aunque "anticipar que eso va a suceder nunca es convincente", y ha certificado que el resto de los jugadores que saltarán el jueves a Alvalade serán los mismos que los del domingo pasado.

"Veo a un equipo Sporting agresivo, comprometido e implicado", ha afirmado Bielsa.

A pesar de ser semifinales de una competición europea, Bielsa no ha considerado que tenga más estímulo que en otros compromisos. "Siempre que se juega un partido me siento igualmente estimulado, se juega un partido y yo siento que mi deseo es el máximo vinculado con lo que se dirime. Me preocupo cuando no siento eso y me he preocupado muy pocas veces en ese sentido".

El técnico argentino ha repondido a los elogios de su colega Ricardo Sá Pinto -dijo que estaba entre los tres mejores técnicos de la Liga española- y expuso que "no es comparable" ni a José Mourinho ni Josep Guardiola, pues no tiene "los méritos suficientes, ni mucho menos".

Bielsa también ha respondido a cuestiones ajenas al fútbol, cuando le interpelaron sobre la nacionalización de YPF. Visiblemente molesto por la insistencia en que respondiese a la pregunta, el argentino ha resumido que "celebro que mi país haya recuperado una fuente tan importante para su futuro". No obstante, ha censurado la cuestión al considerarla inoportuna y "tendenciosa".