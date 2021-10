Este lunes ha llovido en Madrid desde primera hora de la mañana. Muchas personas han llegado tarde a sus trabajos por los atascos que se han producido. Esto es algo que le ocurre a todos. Así, el portero del Real Madrid y de la selección española de fútbol, Iker Casillas, ha sido uno de los afectados.

Por ese motivo, ha sufrido el atasco que le lleva de casa al entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ha llegado tarde al entrenamiento de su equipo y el entrenador, José Mourinho, le ha multado por incumplir las normas referentes a los horarios de llegada a las sesiones de trabajo.

Adjunta pruebas del atasco

El capitán madridista se tomó con humor la incidencia y colgó en su página web oficial de facebook una foto del atasco que tuvo que sufrir por culpa de la lluvia que cayó sobre Madrid. En ella, se ve la imagen de una larga fila de coches captada desde el interior del vehículo conducido por Casillas.

Después, el internacional explicó la situación: "La semana empieza mal...los madrileños, y no madrileños, nos hemos encontrado con los atascos y, yo en particular, con una multa que me ha puesto Mourinho por llegar tarde al entrenamiento. Adjunto prueba!!!", afirma. "P.D: menos mal que nos trajimos los tres puntos de Malaga!!!", concluye Iker Casillas.