El Real Madrid tuvo que esperar a la segunda parte para acabar con un Real Betis valiente que solo pudo aguantar la presión los primeros 45 minutos. Cristiano Ronaldo volvió a ser clave dando los dos goles madridistas, el primero a Gonzalo Higuaín y el segundo a Kaká. El argentino marcó otros dos e hizo su 'triplete' particular tras dos grandes pases al hueco entre la defensa bética. Molina hizo el tanto bético. [Datos y estadísticas del Real Madrid - Betis].

El Betis, o 'er Beti' para los amigos, volvía al Santiago Bernabéu en Liga. Ver de nuevo al cuadro verdiblanco en el feudo madridista era un auténtico atractivo. Así pasó, el estadio se llenó por primera vez en los seis últimos meses, desde que el 16 de abril visitaba Chamartín el FC Barcelona que acabó con 1-1. Tras la reciente ampliación, 83.000 espectadores vieron el encuentro ante el equipo sevillano.

El Real Madrid no tardó mucho en coger el ritmo del partido. Los primeros veinte minutos fueron de un mayor control para los blancos. El equipo visitante, dirigido por Pepe Mel, no lograba asentarse en el terreno de juego pero sí se mantuvo muy valiente y bien colocado sobre el césped del Bernabéu.

A los 18 minutos llegaba una gran oportunidad para Cristiano con un tiro que salía desviado por muy poco. No le vandría con eso al jugador portugués y a los cuatro minutos, en el 22 de la primera mitad, el Real Madrid enlazaba una magnífica jugada con asistencia de Kaká a Higuaín y éste centraba para que Ronaldo cabeceara fuera por poco. Se animaba el Madrid mientras el Betis se defendía como podía.

Pero fue pasando el tiempo y los jugadores béticos se iban sintiendo más relajados, más cómodos y atrevidos. Plantaron cara en todo momento y no dejaron respirar tranquilamente a los jugadores de Mourinho .

Así, Vadillo fue el primero en asomarse con cierto peligro a la meta de Iker tras superar a un despistado Marcelo y pisar área. No pasó a mayores. De todas formas, el chaval bético no tenía miedo y le daría más guerra al brasileño hasta que se tuvo que retirar lesionado mediada la primera parte.

La actividad era continua, frenética. Si el Real Madrid no tenía la pelota, siempre en el campo del Betis, llegaban las contras de los madridistas y no se sabe qué es peor. Así llegaba el segundo, obra magistral de un Kaká que mide dónde pone el balón al milímetro. Cristiano Ronaldo recibía en la banda izquierda, centraba a Kaká y el brasileño, con la diestra, ponía la pelota imposible para Casto.

Higuaín hacía su 'triplete'

Cristiano regalaba el primero a Higuaín y el segundo a Kaká. Con este tanto, Mourinho decidía que el brasileño había hecho ya su trabajo, extraordinario como viene siendo últimamente, y le sustituía con Di María. Realmente, Kaká hizo un juego magnífico y ahora parece ser definitivamente el fichaje tan deseado por los blancos.

A pesar de todo, el Betis no dejaría de dar 'guerra' a los de Mourinho. En el minuto 23, le caía la pelota a Jorge Molina y batía a Casillas tras la duda de si Roque, que venía del fuera de juego había tocado la pelota. No fue así, no intervino en la jugada y Molina hizo lo que sabe, marcar y acortar distancias.

Ahora, la alegría duró muy poco. En la siguiente jugada, Di María metía entre medias de los centrales béticos al hueco para que Higuaín la cogiera, sorteara a Casto y pusiera el 3-1 en el electrónico.

Esto empezaba a romperse definitivamente. El bajón que tenían los jugadores andaluces fue total. Cuatro minutos después, Higuaín volvía a quedarse cara a cara ante Casto y le levantaba la pelota por encima para poner el 4-1 en el marcador.

Ahora es cuando podía venir la goleada total pero ya se relajaron las cosas y salvo algunas ocasiones aisladas. Higuaín tuvo la ocasión de marcar el cuarto personal, quinto para el grupo, pero no llegó a la pelota tras regatear a Casto. Así, el encuentro se finiquitó hasta la próxima.