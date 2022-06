El banquillo blanco se reivindica

Como siempre ocurre cuando se abre el mercado de fichajes, este verano volvieron a saltar los rumores sobre la posible salida de varios jugadores del Real Madrid.

Higuain, Kaká y Lass estaban en el punto de mira e incluso el francés afirmó que si se marchaba, sería para irse a la Premier. Pero Mourinho habló. Sincero. Tajante. “Lo hemos dejado claro desde el primer día. Tenemos que respetar su contrato si no se quieren marchar, pero está muy claro que estos jugadores no están en nuestros planes. Lass por opción suya, no por nosotros, le gustaría ir a otro club. Gago, Drenthe y Pedro León por opción mía".

Aunque el francés aún no ha desatado su furia, Kaká e Higuaín sí. Contaban con la confianza del portugués y por tanto, había que aprovecharla. Y es que todos saben que en un equipo como el Madrid, quien quiere un sitio debe pelearlo.

Kaká resucitó en el partido frente al Ajax. El brasileño sacó su mejor versión y se metió a la afición en el bolsillo. Sabía que podía hacerlo y su sueño, “triunfar en el equipo blanco”, tal y como admitió tras el encuentro frente a los holandeses, puede cumplirse esta temporada.

01.47 min El jugador brasileño del Real Madrid, Kaká ha hecho unas declaraciones a TVE en las que se muestra muy satisfecho por haber recuperado sus mejores sensaciones como futbolista, en el encuentro de Liga de Campeones, que el Real Madrid ha ganado al Ajax. "en los últimos partidos vengo mejorando y disfrutando de jugar al fútbol otra vez", ha dicho Kaká. (27/09/2011)

Ahora ha sido el 'Pipita' el que se ha unido a esa ‘resurrección’. Higuaín, que el pasado enero pasó por el quirófano para operarse de una hernia discal, resurgió de sus cenizas y aprovechó la mano que le tendió Mourinho para recordar quien es.

Con Benzema lesionado, el técnico portugués confió en el argentino para el partido frente al Espanyol. El ‘Pipita’ no falló y firmó un hat-trick.

Higuaín ha firmado cinco goles esta temporada, una buena cifra para los minutos que ha disputado. Un dato muy curioso es que es el segundo delantero más efectivo de la Liga, un tanto cada 43 minutos. Superado por el jugador del Villarreal, Hernán Pérez, un gol cada 31 minutos, y por delante de Messi, tercero en la lista y que anota cada 61 minutos.