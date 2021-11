El Santiago Bernabéu es impaciente pero cuando se rinde a un jugador es una de esas cosas que un jugador no olvidará en su vida. La ovación con la que el coliseo blanco despidió a Kaká en la noche de Champions tenía tanto de esperada como de justificada. El brasileño demostraba por fin frente al Ajax que puede volver a ser el jugador que enamoró a Florentino Pérez de tal manera que el dirigente blanco desembolsó 64 millones de euros para transferirlo de Milán a Madrid. [Crónica del R. Madrid 3-0 Ajax]

Su gol desde fuera del área, su participación en la maravillosa jugada del primer gol blanco y la asistencia a Benzema hicieron que Florentino, Mourinho, y los aficionados blancos recuperen la fe en el que fuera ganador del Balón de Oro 2007. [Estadísticas del partido]

Kaká era además la sorpresa del equipo titular dirigido por Karanka al dejar fuera del once a un Di María que atraviesa su peor momento de forma desde que es jugador blanco. El examen con la parroquia merengue era serio y la nota ha sido más que satisfactoria. [Kaká elegido mejor jugador del partido por los internautas de RTVE.es]

La concentración de Casillas marcó el rumbo

A pesar de la goleada, de la sensación de partido fácil, el Real Madrid no acaba de espantar definitivamente los fantasmas que le acompañan desde que arrancó la temporada. Los consejos que Frank De Boer recibió de Guardiola parece que estuvieron encaminados a poner en dificultades al Madrid a la hora de sacar el balón desde atrás.

En los primeros compases, la inédita defensa merengue no era capaz de hacer otra cosa que no fuera quitarse de encima el balón. No había fluidez con el centro del campo y las imprecisiones sirvieron en bandeja al equipo holandés dos ocasiones de gol clarísimas.

Parecía una repetición del partido liguero frente al Rayo, incluso se escucharon algunos pitos desde la grada, pero esta vez Casillas estaba enchufado desde el primer minuto. El portero evitó hasta en dos ocasiones casi consecutivas que los ‘ajacied’ se adelantaran en el marcador.

La concentración de Casillas duró los noventa minutos ya que volvió a ser clave en la recta final con sus paradas y con su puño cerrado exigiendo compromiso a sus compañeros.