Supercopa 2011 | Real Madrid - FC Barcelona

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha comentado que a él no le iba a callar "nadie", en relación a la sanción que le impuso la UEFA tras las declaraciones posteriores a las semifinales de Champions League de la pasada temporada ante el FC Barcelona.

"A mí no me va a callar nadie y seguiré hablando porque soy así. Lo que sí aprendí de aquel partido de Champions fue que no se pueden decir las verdades", ha dicho en la rueda de prensa previa al primer partido oficial de la temporada, que tendrá lugar este domingo en el Santiago Bernabéu con motivo de la Supercopa de España (en directo por La 1, RNE, móviles y RTVE.es).

El portugués consiguió que la UEFA le redujera la sanción en un partido, aunque aún le faltan dos por cumplir. "He tenido algunas victorias importantes como entrenador, pero el hecho de que un organismo como UEFA, con una estructura que no puede ser calificada como democrática, me redujera la sanción tiene un significado tremendo", ha explicado.

El luso también ha hablado sobre la huelga de futbolistas, prevista para las dos primeras jornadas de Liga. "No me preocupa, de momento. Este domingo jugamos la Supercopa y después me gustaría saber si el domingo siguiente jugamos o no para realizar una planificación correcta. Es una situación que me pasa por encima y que no puedo decir nada, así que lo único que quiero es saber qué va a pasar lo antes posible", ha dicho.

Mourinho ha confirmado, además, que no llegaría ninguna incorporación más esta temporada. "El mercado está abierto hasta el 31 de agosto, pero mi intención es que no llegue nadie más. Tenemos una plantilla equilibrada, con 20 jugadores, dos por puesto y algunos de ellos son polivalentes, así que estoy contento con lo que tengo", ha indicado.

Sobre la Supercopa, el portugués opina que hay que darle el valor que tiene. "No tiene nada que ver lo que ocurra en la Supercopa con lo que pase en el resto de la temporada. La Supercopa es el trofeo más importante del verano y el menos importante de la temporada, eso es algo que tenemos claro".

"Quiero jugar un partido bueno, donde los jugadores disfruten y también lo hagan los aficionados. Lo último que quiero es buscar la revancha en el partido porque no lo es", ha añadido.

Tras ser el máximo goleador de la pretemporada, Benzema, que en la campaña anterior se ganó alguna reprimenda pública de su entrenador, ahora recibe elogios: "Es titular porque se lo ha ganado. Juega Benzema y no Higuaín, pero después puede ser al revés. Tengo una plantilla corta por opción mía. Con todas las cosas positivas que esto tiene y algunas negativas, pero todos son titulares".

Recupera a Sergio Ramos 'Mou' ha recuperado a Sergio Ramos, mejorado de la lumbalgia que le impidió jugar con la selección española ante Italia, y ha convocado para la ida de la Supercopa de España ante el Barcelona a todos sus futbolistas disponibles, a los que no concentrará la noche previa. "Sergio Ramos está perfecto. Va a jugar", ha afirmado con contundencia Mourinho, dejando claro que la lumbalgia que impidió al defensa andaluz jugar con la selección española contra Italia no será un impedimento para su alineación ante el Barça. La evolución del defensa ha sido favorable y, tras completar al mismo ritmo que sus compañeros los dos últimos entrenamientos, podrá ser titular ante el Barcelona. Mourinho cuenta con las bajas de Hamit Altintop, lesionado toda la pretemporada, Nuri Sahin, que sufre un esguince en la rodilla izquierda, y Esteban Granero con una contusión en el cuádriceps izquierdo. La lista de convocados la forman Casillas, Adán, Jesús Fernández, Sergio Ramos, Carvalho, Pepe, Marcelo, Coentrao, Arbeloa, Raúl Albiol, Varane, Khedira, Xabi Alonso, Özil, Cristiano Ronaldo, Kaká, Callejón, Di María, Higuaín y Benzema. Los jugadores están citados en el estadio Santiago Bernabéu a las 10:30 horas del domingo, el día de partido, algo poco habitual en Mourinho, que explicó en rueda de prensa las razones. "Ha sido mucho tiempo fuera en Estados Unidos y China, más viajes con sus selecciones. Solo hemos estado en Madrid un par de días entre las giras. La gente echa de menos a los suyos. Ya empieza la competición, los viajes y tres partidos a la semana. Es una buena oportunidad para dejar a los jugadores en casa", manifestó.